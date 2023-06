Ερίκ Καντονά: Νέο τραγούδι και περιοδεία από τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο πρώην σταρ του ποδοσφαίρου, μετέπειτα ηθοποιός και νυν τραγουδιστής, ο Ερίκ Καντονά, κυκλοφόρησε ένα κομμάτι την Παρασκευή (2/06) με το οποίο ανακοινώνει την περιοδεία του το φθινόπωρο του 2023 και την έκδοση ενός άλμπουμ την επόμενη χρονιά (2024).

Στα 57 του, ο "The King" (ο βασιλιάς) όπως τον αποκαλούσαν στα χρόνια της ποδοσφαιρικής ακμής του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1992-1997), τραγουδά στα αγγλικά το "The friends we lost" (Οι φίλοι που χάσαμε)), το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η "γεμάτη" φωνή του πρώην διεθνούς επιθετικού της Γαλλίας, καταλήγει να "λιώνει" σ΄ αυτό το μελαγχολικό κομμάτι με πιάνο και έγχορδα. Ο συγκεκριμένος τίτλος προϊδεάζει μια σειρά συναυλιών το φθινόπωρο, το "Cantona sings Eric" (Ο Καντονά τραγουδά... Ερίκ), πριν από την έκδοση του άλμπουμ με ορίζοντα το 2024.

Η περιοδεία λογικά θα ξεκινήσει στο Μάντσεστερ, την πόλη που τον έκανε "βασιλιά" του ποδοσφαίρου. Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον αποκαλούν ακόμα ήρωα στο πάνθεον του συλλόγου. Το «κουνγκ-φου» του σε αντίπαλο οπαδό στις εξέδρες, στη διάρκεια ενός αγώνα το 1995 (η ενέργεια αυτή έφερε μία μεγάλη τιμωρία) σε καμία περίπτωση δεν είχε χαλάσει... την αύρα του.

«Αυτό μου αρέσει, εμένα, το live. Γι' αυτό το κάνω. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν πολλές ατέλειες, πολλά ατυχήματα. Όπου δεν υπάρχει ποτέ ατύχημα, δεν υπάρχει ποτέ μια στιγμή ιδιοφυΐας» εξηγεί ο Κανμτονά στην "Le Parisien". Στη συνέχεια η περιοδεία του θα περάσει από την Ιρλανδία, την Ελβετία και τη Γαλλία.