Dubai Tennis Championships: Ο Μεντβέντεφ απέκλεισε τον Τζόκοβιτς και έσπασε το αήττητο σερί του Σέρβου!

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 7) υπέταξε με 6-4, 6-4 το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς, στο Dubai Tennis Championships υποχρεώνοντας τον Σέρβο στην πρώτη του ήττα στο 2023, στα ημιτελικά του τουρνουά ATP 500 στο Ντουμπάι.

Ο πρόσφατος θριαμβευτής του Αυστραλιανού Όπεν, με το οποίο έφτασε τους 22 τίτλους σε Γκραν Σλαμ, είδε επίσης το αήττητο σερί των 20 νικών του να ολοκληρώνεται απέναντι στον Ρώσο.

Ο Μεντβέντεφ θα αντιμετωπίσει στον τελικό του τουρνουά τον συμπατριώτη του, Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 6), ο οποίος νωρίτερα επικράτησε το Σάσα Ζβέρεφ (Νο 16) με 2-0 σετ.

