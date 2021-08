Πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά ο Μέσι – Πλησιάζει η ανακοίνωση της απόκτησής του από την Παρί Σεν Ζερμέν

Πλησιάζει η ώρα που ο Λιονέλ Μέσι θα γίνει κι επίσημα... Παριζιάνος.

Ως γνωστόν ο Αργεντινός αστέρας αφίχθη το απόγευμα της Τρίτης στην «Πόλη του Φωτός» για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν, προκειμένου να επικυρωθεί η μεταξύ τους συμφωνία.

Ακολούθως, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με ένα κομβόι δεκάδων αστυνομικών, ο Λιονέλ Μέσι μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο κατευθείαν στο νοσοκομείο.

Η διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Αργεντινός δεν συνάντησε κάποια δυσκολία και πέρασε τα ιατρικά τεστ με επιτυχία, ενώ αυτή την ώρα θα μεταβεί στο ξενοδοχείο του για κάποια «τεχνικά ζητήματα», μετά και την ανακοίνωση της απόκτησής του από τους Πρωτευουσιάνους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος άσος θα παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα την Τετάρτη (12/8) στις 12:00 ώρα Ελλάδος.

Leo Messi has successfully completed his medical tests in Paris today afternoon. He’ll move to the hotel soon in order to complete ‘technical stuff’ after official announcement. 🤝🇫🇷 #Messi



Messi will speak about PSG new chapter only tomorrow morning - press conference, 11.00am.