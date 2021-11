Αγγλία: Εποχή Κόντε στην Τότεναμ!

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσης συμφωνίας ολοκληρώθηκε την Τρίτη, καθώς η διοίκηση της Τότεναμ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αντόνιο Κόντε, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο της ομάδας.

Ο Ιταλός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2023 και επιστρέφει στην αγγλική Premier League και στο Λονδίνο, περίπου 3,5 χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Τσέλσι, στην οποία εργάστηκε από το 2016 ως το 2018, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο.

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που επιστρέφω στην προπονητική και μάλιστα σε έναν σύλλογο της Premier League που έχει τη φιλοδοξία να γίνει ξανά πρωταγωνιστής. Η Τότεναμ έχει άψογες εγκαταστάσεις και ένα από τα καλύτερα γήπεδα του κόσμου. Ανυπομονώ να αρχίσω δουλειά και να μεταδώσω στην ομάδα και τους φιλάθλους το πάθος, τη νοοτροπία και την αποφασιστικότητα που με χαρακτήριζαν πάντα, τόσο ως παίκτη όσο και ως προπονητή» τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του ο Κόντε.

Το όνομα του 52χρονου προπονητή είχε ακουστεί και το καλοκαίρι, πριν οι «σπερς» καταλήξουν στον Νούνο. Όπως εξήγησε ο ίδιος, η συμφωνία δεν «έκλεισε» τότε, επειδή «... το τέλος της σχέσης μου με την Ίντερ ήταν ακόμη πολύ πρόσφατο, οπότε αισθάνθηκα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψω στην προπονητική. Αλλά ο ενθουσιασμός και η αποφασιστικότητα του Ντάνιελ Λίβι, να μου αναθέσει αυτή τη δουλειά, είχαν ήδη αφήσει το σημάδι τους. Τώρα που δόθηκε ξανά η ευκαιρία, επέλεξα να την εκμεταλλευτώ».

Ο Αντόνιο Κόντε, μετά την αποχώρησή του από την Τσέλσι, εργάστηκε στην Ίντερ και πέρυσι την οδήγησε στην επιστροφή στο «θρόνο» της Serie A, για πρώτη φορά μετά από έντεκα χρόνια. Όμως, οι περικοπές που αποφάσισε η διοίκηση των «νερατζούρι» τον οδήγησαν να λύσει τη συνεργασία του με τον σύλλογο του Μιλάνου.

Ο παλαίμαχος διεθνής μέσος, με μεγάλη καριέρα στη Γιουβέντους, έχει κατακτήσει επίσης τρία πρωταθλήματα ως προπονητής με τη «Γηραιά Κυρία», ενώ από το 2014 ως το 2016 κάθισε στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.