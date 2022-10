Χαμός στην προπόνηση των Ουόριορς: Ο Γκριν γρονθοκόπησε τον Πουλ!

Θερμό επεισόδιο δημιουργήθηκε στην προπόνηση των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ανάμεσα στον Ντρέιμοντ Γκριν και τον Τζόρνταν Πουλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη διάρκεια του προγράμματος οι δύο συμπαίκτες αρχικά είχαν έντονο διάλογο, ανταλλάσσοντας και κάποιες σπρωξιές.

Εντούτοις το επεισόδιο δεν τελείωσε εκεί, με την κατάσταση να ξεφεύγει τελείως στη συνέχεια, καθώς ο Γκριν φέρεται να γρονθοκόπησε τον Πουλ.

Η προπόνηση των «πολεμιστών» σταμάτησε άμεσα, με τους πρωταθλητές του NBA να κινούν άμεσα τις διαδικασίες για τιμωρία του πολύπειρου φόργουορντ.

Ακόμη δεν έχει υπάρξει ενημέρωση από τους Ουόριορς για το εν λόγω επεισόδιο, ωστόσο ο Γκριν πλέον αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο βαριάς τιμωρίας για τη χειροδικία εις βάρος του συμπαίκτη του.

Draymond Green was apologetic in aftermath of the altercation with Jordan Poole, but there was a buildup stemming from teammates noticing a change in Poole’s behavior throughout camp with the guard on the verge of securing a lucrative extension, league sources tell @YahooSports.