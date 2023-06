Champions League γυναικών: Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το τρόπαιο, 3-2 τη Βόλφσμπουργκ με μεγάλη ανατροπή!

Με μία επική ανατροπή στο β΄ ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-2 της Βόλφσμπουργκ στο «Φίλιπς Στάντιον» του Αϊντχόφεν και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το UEFA Champions League των γυναικών.

Η γερμανική ομάδα, που επεδίωκε να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης μετά από εννέα χρόνια, προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με την Παγιόρ και στο 37΄ η Ποπ διπλασίασε τα τέρματα της Βόλφσμπουργκ, που έδειχνε να ελέγχει απόλυτα τον τελικό.

Τα πάντα άλλαξαν στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, όταν μέσα σε ένα τρίλεπτο (48΄-50΄) η Μπαρτσελόνα, με δύο γκολ της Γκουιχάρο, ισοφάρισε σε 2-2.

Η ψυχολογία άλλαξε άρδην και η Ρόλφο στο 70΄ πέτυχε το «χρυσό» γκολ για τις «μπλαουγκράνα», που έφτασε στον δεύτερο τίτλο της σε τρεις συνεχόμενους τελικούς που έχει παίξει.

