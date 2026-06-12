O Μίροσλαβ Κλόζε παραμένει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων με 16 γκολ, ωστόσο το ρεκόρ του κινδυνεύει πιο πολύ από ποτέ στο Μουντιάλ 2026.
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O Μίροσλαβ Κλόζε παραμένει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων με 16 γκολ, ωστόσο το ρεκόρ του κινδυνεύει πιο πολύ από ποτέ στο Μουντιάλ 2026.
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