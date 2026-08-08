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Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το σπουδαίο φιλικό ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 το Σάββατο (8/8) στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.
Η Παρί, που παρατάχθηκε ξανά με αρκετά νεανικό σχήμα, άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Ιμπραΐμ Μπαγέ. Η Γιουνάιτεντ, ωστόσο, αντέδρασε και έφερε το ματς στα ίσα στο 32’, με τον Μπράιαν Εμπεμό να διαμορφώνει το 1-1.
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