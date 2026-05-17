H Γουέστ Χαμ, με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο βασικό, ηττήθηκε 3-1 από τη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» για την 37η αγωνιστική της Premier League και πλέον βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στη μάχη της παραμονής.

Η Νιούκαστλ καθάρισε ουσιαστικά το ματς από το πρώτο 20λεπτο. Στο 15′ ο Μπέρνς βρήκε τον Βολτεμάντε, που έκανε το 1-0, και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Οσούλα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 3-0 στο 65′ μετά από ασίστ του Γουίλοκ. Η Γουέστ Χαμ μείωσε στο 69′ με τον Καστεγιάνος, χωρίς όμως να μπορέσει να καταφέρει κάτι περισσότερο.

