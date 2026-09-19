Η αγωνιστική κρίση στην Τότεναμ μεγαλώνει, καθώς έμεινε για μια ακόμη αγωνιστική χωρίς νίκη. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Premier League η ομάδα του Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Άστον Βίλα στο Λονδίνο αποτέλεσμα που σκόρπισε απογοήτευση,

Από την άλλη, η ομάδα του Μπέργμιγχαμ, που κι αυτή ξεκίνησε άσχημα τη σεζόν, πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, μετά τις πολλές αλλαγές στο ρόστερ της. Στο πρώτο ημίχρονο οι «Σπερς» είχαν καλή απόδοση, έχασαν ευκαιρίες, αλλά προδόθηκαν από την άμυνα τους. Στις καθυστερήσεις ο Μανζάμπι άνοιξε το σκορ, με το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα.

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