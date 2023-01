Αντετοκούνμπο: Με 50άρα διέλυσε τους Πέλικανς

Ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρτωσε με 50 πόντους το καλάθι των Πέλικανς και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 135-110!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 50 πόντους για δεύτερη φορά στη σεζόν ενώ την στατιστική του συμπλήρωσαν 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ και μόλις 3 λάθη σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Ο «Greek Freak» φρόντισε να δείξει από νωρίς τις διαθέσεις του αφού έκλεισε το ημίχρονο με double double, έχοντας 29 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 15 λεπτά, με τον Γιάννη να καταγράφει εκπληκτικά ποσοστά με 17/22 δίποντα, 3/4 τρίποντα, και 7/12 βολές!

Άξιος συμπαραστάτης του τρομερού Γιάννη ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ που είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους Πέλικανς ξεχώρισε ο Χοσέ Αλβαράδο με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Οι Μπακς έχουν κατά μέσο όρο 132,7 πόντους κατά τη διάρκεια του σερί τριών νικών τους. Έχουν πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια τους και πετύχει τουλάχιστον 130 πόντους σε τέσσερις από τις πέντε νίκες.

«Αισθάνομαι ότι είχαμε μεγάλη ενέργεια. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κατοχή όπου κάποιος κρατούσε την μπάλα περισσότερο από δύο, τρία δευτερόλεπτα (και) προσπάθησε να πάει ένας εναντίον ενός», ανέφερε ο Giannis.

«Είχαμε καλό ρυθμό και μπορέσαμε να συνεχίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο», είπε ο προπονητής του Μιλγουόκι, Μάικ Μπούντενχολζερ. «Αυτές οι νίκες είναι πολύ γλυκές και υπήρξαν μερικά πραγματικά θετικά πράγματα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο».

Τα δωδεκάλεπτα: 37-19, 62-44, 106-88, 135-110

The three that gave Giannis 5️⃣0️⃣!! pic.twitter.com/uA6P8IuEo9

Bucks extend win streak to 4 games with win over the Pelicans. pic.twitter.com/oDqdL0dlG0