Οι Μπακς έχασαν τον Γιάννη, αλλά έφτασαν στη 13η συνεχή νίκη

Το Μιλγουόκι σημείωσε τη 13η συνεχή νίκη στο NBA επικρατώντας με 128-99 των Χιτ εντός έδρας, αλλά έχασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο ηγέτης των Μπακς ξεκίνησε απέναντι στο Μαϊάμι, αλλά αποχώρησε ένα λεπτό πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, όταν αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο και πήγε απευθείας στα αποδυτήρια.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ συμμετείχε στο παιχνίδι μόλις για 6΄28΄΄, καταγράφοντας 4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, παρότι η συμμετοχή του απέναντι στους Χιτ ήταν αμφίβολη, λόγω του γνωστού τραυματισμού στο (δεξί) χέρι.

Απόντος του «Greek Freak» την κατάσταση πήραν στα χέρια τους οι υπόλοιπες «παλιοσειρές» των Μπακς μοιράζοντας το σκορ στην επίθεση. Ο Τζρου Χόλιντεϊ σημείωσε 24 πόντους και ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 18 στο πρώτο του παιχνίδι από τις 23 Ιανουαρίου, ο Μπρουκ Λόπες σταμάτησε στους 17 πόντους (συν 7 ριμπάουντ), ο Γκρέισον Άλεν 16, ο Κρις Μίντλετον 12 και ο Τζέι Κράουντερ σημείωσε 9 πόντους στο ντεμπούτο του με τα «Ελάφια» και στο πρώτο του παιχνίδι για τη σεζόν 2022-23.

Giannis Antetokounmpo calls for a timeout and walks directly to the Bucks locker room. pic.twitter.com/GHMo3SwYpx