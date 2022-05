NBA: Στους Ορλάντο Μάτζικ το Νο1 του φετινού Draft

Η λοταρία... χαμογέλασε στους Ορλάντο Μάτζικ που θα επιλέξουν πρώτοι στο Draft του 2022, στις 23 Ιουνίου.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά στην Ιστορία τους, που οι Μάτζικ θα επιλέξουν στο Νο1 αφού είχαν προηγηθεί αυτές του 1992 (Σακίλ Ο'Νιλ), 1993 (Κρις Γουέμπερ) και 2004 (Ντουάιτ Χάουαρντ).

Στο Νο2, θα επιλέξουν οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ενώ τρίτοι θα επιλέξουν οι Χιούστον Ρόκετς. Άτυχοι της βραδυάς ήταν οι Ντιτρόιτ Πίστονς, που με το τρίτο χειρότερο ρεκόρ και πιθανότητες 14% για το Νο1, έπεσαν στο νούμερο 5.

The 2022 #NBADraftLottery presented by State Farm is complete. pic.twitter.com/NUlGiluyAN