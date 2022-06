ΝΒΑ: Aπίστευτος Στεφ Κάρι έσπασε ρεκόρ τριπόντων σε μία περίοδο στην ιστορία των τελικών!

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησαν οι τελικοί του NBA ανάμεσα σε Γουόριορς και Σέλτικς, με τον Στεφ Κάρι να πετυχαίνει τα περισσότερα τρίποντα που έχουν σημειωθεί ποτέ σε ένα δωδεκάλεπτο σε σειρά τελικών.

Συγκεκριμένα, ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ευστόχησε σε 6 από τις 8 προσπάθειες που είχε από τα 7.25μ., έφτασε τους 21 πόντους και ξεσήκωσε το κοινό στις εξέδρες!

Ο απίθανος Στεφ Κάρι πρόλαβε να σπάσει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και όλα αυτά στο πρώτο δωδεκάλεπτο καθώς, τα 6 τρίποντα που σημείωσε είναι τα περισσότερα στα οποία έχει ευστοχήσει ποτέ παίκτης σε μία περίοδο στην ιστορία του NBA.

Παράλληλα, οι 21 πόντοι που σημείωσε στην πρώτη περίοδο είναι η οι περισσότεροι που έχει σημειώσει ποτέ σε μία περίοδο σε αγώνα των NBA Finals.

Steph has made 5+ threes in a quarter 3 times in his Finals career. All other players in NBA history have combined to do it twice (Ray Allen and Kenny Smith). pic.twitter.com/glcFYulXZP