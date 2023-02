Ο Μάικλ Τζόρνταν γιορτάζει τα 60ά γενέθλιά του δωρίζοντας 10 εκατ. δολάρια στο Make-A-Wish

Ο Μάικλ Τζόρνταν αποφάσισε να γιορτάσει τα 60α γενέθλιά του -που είναι την Παρασκευή- πραγματοποιώντας ευχές για πολλά παιδιά, μέσω του Make-A-Wish America. Η οργάνωση ανακοίνωσε σήμερα (15/2) ότι ο M. J. δώρισε 10 εκατομμύρια δολάρια στον οργανισμό, ποσό που αποτελεί τη μεγαλύτερη ατομική δωρεά στην 43χρονη ιστορία του ιδρύματος.

Ο Τζόρνταν είναι υποστηρικτής του Make-A-Wish από το 1989 και έχει τον τίτλο του «Chief Wish Ambassador».

Το Make-A-Wish ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Τζόρνταν, ο οποίος έχει πέντε παιδιά, έχει «εκπληρώσει εκατοντάδες ευχές σε παιδιά σε όλο τον κόσμο».

In honor of his 60th birthday, our Chief Wish Ambassador Michael Jordan makes the largest individual donation in Make-A-Wish history – $10M! A supporter since '89, his bday wish is to inspire others to help grant more wishes. Join MJ: https://t.co/xRMm3MktP0 #MJWish pic.twitter.com/PEG0hS9jur