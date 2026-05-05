Ο Πέδρο Μαρτίνεθ οδήγησε τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση της regular season στη Euroleague, έχοντας την κορυφαία επίθεση. Στα play off η ιστορία άλλαξε με τις «νυχτερίδες» να χάνουν δύο ματς από τον Παναθηναϊκό στη Roig Arena και πλέον η Βαλένθια είναι με την πλάτη στον τοίχο.

Ο Ισπανός τεχνικός θέλει να δει αντίδραση από τους παίκτες του στο Game 3, στο Telekom Center Athens την Τετάρτη (6/5, 21:15, Novasports Prime). Εάν η Βαλένθια νικήσει στην Αθήνα θα μειώσει σε 2-1 τη σειρά, ενώ σε περίπτωση ήττας θα έρθει ο αποκλεισμός που θα σημάνει ταυτόχρονα την πρόκριση του Παναθηναϊκού με «sweep».

«Θα κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό», δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ κατά την αναχώρηση της αποστολής της Βαλένθια με προορισμό την Αθήνα.

Αναλυτικά, ο Πέδρο Μαρτίνεθ επισήμανε:

«Θα πάμε μέρα με την ημέρα. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά οριακή, αλλά η διοργάνωση αυτή τη στιγμή μας φέρνει σε ένα σημείο όπου είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε όλη τη σεζόν. Προφανώς γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη ότι αν παίξουμε ένα καλό παιχνίδι μπορούμε να έχουμε πιθανότητες να νικήσουμε.

Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος που μας οδηγεί στα όρια σε άμυνα, ριμπάουντ και επιθετική λειτουργία, γιατί είναι μια ομάδα που τα κάνει όλα πολύ καλά. Επομένως πρέπει να είμαστε στο καλύτερό μας επίπεδο.

Μας αναγκάζει να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι και θα έλεγα ότι μακάρι να καταφέρουμε να κάνουμε μεγαλύτερη τη σειρά, γιατί μας υποχρεώνει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».