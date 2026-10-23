Προφυλακίστηκε ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου μετά από την πολύωρη απολογία του στον Ανακριτή σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Ο Πέτρος Παπαπέτρου είναι ο ένας από τους έξι κατηγορούμενους για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες μπάσκετ. Μαζί με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές της υπόθεσης κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων και αποτελεσμάτων, δωροδοκίες, καθώς και δωροληψίες.

Η είδηση της σύλληψής του έγινε γνωστή την περασμένη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και αμέσως αποκαλύφθηκε και το υπέρογκο ποσό των 820.000 ευρώ που έκρυβε σπίτι του μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες – Τι είπε για τα 820.000 ευρώ

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Κατερινιώτης διαιτητής πήγε να καταθέσει στο γραφείο του Ανακριτή, με την πρώτη ώρα της διαδικασίας να αφορά αποκλειστικά την εξέταση των δικαιολογητικών στοιχείων που προσκόμισε, ώστε να δικαιολογήσει το τεράστιο ποσό που βρέθηκε σε μετρητά στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες για παθητική δωροδοκία. Όπως υποστήριξε ενώπιον του Ανακριτή, τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν προϊόν δωροδοκίας ή παράνομης δραστηριότητας, αλλά προέρχονται μόνο από την επαγγελματική του δραστηριότητα, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα για να στηρίξει τον ισχυρισμό του.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα κατέθεσε το ετήσιο του εισόδημα αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και αυτό προέρχεται από αποταμιεύσεις από την εργασία του ως διαιτητής, το δασαρχείο και οικογενειακά εισοδήματα.

Τόνισε, δε, ότι ζει στην Κατερίνη σε ιδιόκτητο σπίτι και όπως ήθελε ένα μέρος των χρημάτων του να το έχει εντός της κατοικίας του σε μετρητά. Σύμφωνα με την απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου, τα 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν σε χρηματοκιβώτιο, δικαιολογούνται απολύτως, καθώς, όπως είπε, είναι ένα ποσό που συγκέντρωσε μέσα στα χρόνια που πέρασαν.

Για τις καταγγελίες σε βάρος του από συγκεκριμένο μάρτυρα, ότι δηλαδή δωροδοκήθηκε τέσσερις φορές, προσκόμισε στοιχεία για το χρονικό διάστημα των συναντήσεων και σε τουλάχιστον δύο εξ αυτών βρισκόταν αλλού. Για τον μάρτυρα είπε ότι είναι αναξιόπιστος.

Ο αγώνας στην Καστοριά και ο φάκελος με τα χιλιάρικα

«Την ίδια χρονιά, είχαμε ένα σημαντικό αγώνα στην Καστοριά, στις 9 Φεβρουαρίου του 2019. Διαιτητής ήταν ο Πέτρος Παπαπέτρου.

Ο κ. Παπαπέτρου είχε πολύ καλές φιλικές σχέσεις με τον κ. Μαυραγάνη. Είχαμε ήδη συναντηθεί οι τρεις μας (Μαυραγάνης, Παπαπέτρου και εγώ), τρεις- τέσσερις φορές στο City Link. Όταν, λοιπόν, ορίστηκε διαιτητής στον αγώνα αυτόν, ζήτησα από τον κ. Μαυραγάνη συνάντηση μαζί του. Τον πήρε τηλέφωνο και η απάντησή του ήταν «δεν χρειάζεται να βρεθούμε πριν το παιχνίδι, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και θα τα πούμε μετά».

Κερδίσαμε 65-73 και βρεθήκαμε με τον κ. Παπαπέτρου την επόμενη Τετάρτη στις 13 Φεβρουαρίου, στο City Link, όπου μας είχε κανονίσει συνάντηση ο στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου, και του παρέδωσα ένα φάκελο με 5000 ευρώ. Ήπιαμε καφέ και έφυγε. Μέχρι το 2021 συναντιόμαστε για καφέ με τον διαιτητή, χωρίς να σχετίζονται οι συναντήσεις μας με χρηματικές συναλλαγές», ανέφερε μεταξύ άλλων μάρτυρας «κλειδί» της υπόθεσης και παράγοντας ομάδας Α’ κατηγορίας για τη σχέση του με τον πρώην διαιτητή.

«Γραμμάριος» το παρατσούκλι του διαιτητή

Νέες πληροφορίες να κάνουν αναφορά στους κώδικες επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε η «ομάδα» του Λιόλιου. Με τον όρο «γραμμάριος» αποκαλούσαν τον Πέτρο Παπαπέτρου, στου οποίου την οικία βρέθηκε το ποσό των 820 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με τις συνομιλίες που έχουν ανακτηθεί, ο γνωστός διαιτητής είχε το προσωνύμιο «γραμμάριος», αφού σε μήνυμά του προς παράγοντα ομάδας φέρεται να ζητούσε «500/1000/1500 γραμμάρια», που θεωρείται προφανώς ότι αποτελεί εναλλακτική αναφορά στον όρο των χρημάτων.

Πότε απολογούνται Λιόλιος, Μαυραγάνης και οι υπόλοιποι διαιτητές

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί η απολογία του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και του συνεργάτη του, Γιώργου Μαυραγάνη, ενώ στις 26 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι απολογίες των υπολοίπων εμπλεκόμενων διαιτητών, συγκεκριμένα της Βάσως Τσαρούχα, του Ηλία Κορομηλά και του Τάσου Πηλοΐδη.

Οι δικαστικές Αρχές συνεχίζουν την εξέταση του ογκώδους υλικού της δικογραφίας, ενώ οι απολογίες των πρωταγωνιστών αναμένεται να κρίνουν την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.