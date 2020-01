Caprice FIFA 20 Tournament: O Μεγάλος Τελικός

Περισσότεροι από 25.000 fans, βρέθηκαν στο πρόσφατο ΑthensCon στο ΤAE KWON DO, όπου διοργανώθηκε και το μεγάλο τουρνουά Caprice FIFA 20! Την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, 3.000 φίλοι του gaming συγκεντρώθηκαν, στην gaming area του ΑthensCon, για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό που διοργάνωσε το Caprice, ανάμεσα στις 2 Caprice Gaming Teams, τους Heroes του PanosDent και τους Legends της Cat Von K. Ο 2J, ο οποίος ήταν στο πλευρό και των 2 ομάδων από την αρχή αυτής της μοναδικής gaming εμπειρίας, βρέθηκε εκεί μαζί με τους PanosDent και Cat Von K, και όλοι μαζί ξεσήκωσαν το κοινό για τον μεγάλο τελικό!



Ο μεγάλος τελικός ήταν το «επισφράγισμα» του on pack Caprice Game is Never Over διαγωνισμού, που κλήρωνε κάθε εβδομάδα Ps4, Ps Plus συνδρομές και άλλα gaming δώρα και του οποίου οι συνολικές συμμετοχές ξεπέρασαν τις 130.000. 30.000 και πλέον gamers εξ’ αυτών από την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσαν μέρος στο Caprice Gaming Team με σκοπό να εξασφαλίσουν μία θέση ανάμεσα στους 12 των 2 ομάδων. Οι 12 τυχεροί gamers που κληρώθηκαν, έζησαν μία μοναδική coaching εμπειρία με τον coach και την ομάδα τους, μαθαίνοντας πολλά μυστικά και κόλπα του FIFΑ για τον μεγάλο τελικό του Caprice FIFA 20 Tournament.



Από την αρχή του Caprice FIFA 20 Tournament, τόσο οι YouTubers όσο και οι παρουσιαστές εμψύχωναν τους 12 παίχτες για το μεγάλο βραβείο, 1 ταξίδι στην Bοστώνη και το συναρπαστικό gaming event PAX EAST. Εκεί ο μεγάλος νικητής θα έχει την ευκαιρία να δει νέες κυκλοφορίες γνωστών τίτλων, να παρακολουθήσει σεμινάρια καθώς και να δοκιμάσει πρώτος νέα παιχνίδια!!! Στον Caprice gaming χώρο, το κοινό είχε επίσης την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφίες με τους αγαπημένους του Youtubers, να παίξει FIFA 20 και να φωτογραφηθεί με τους φίλους του στο Caprice Gaming Team photobooth.





H βραδιά ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με τον 2J να απονέμει το τρόπαιο στον μεγάλο νικητή, από την ομάδα των Heroes του PanosDent, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος τόσο για την νίκη του, όσο και για το μεγάλο ταξίδι στην Βοστώνη! Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν το κοινό και τους παίκτες και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη μεγάλη gaming εμπειρία γιατί... με το Caprice το παιχνίδι δεν σταματάει ποτέ!