Crysis: Επιτέλους έρχεται ανανεωμένο και... σε φορητή μορφή

Έπειτα από αρκετά teasers σε Facebook και Twitter, ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από την ιστοσελίδα της Crytek: έρχεται Remastered έκδοση του πρώτου Crysis για PlayStation 4, Xbox One, PC και... Nintendo Switch.



Έγιναν γνωστές κάποιες πληροφορίες για το remaster αλλά και το key art του παιχνιδιού. Το Crysis θα επιστρέψει με νέα γραφικά, high-quality textures και νέα χαρακτηριστικά της CRYENGINE, όπως υποστήριξη ray-tracing, για όποιες πλατφόρμες μπορούν να το στηρίξουν.

CLOAK DISENGAGED



You’ve been asking. You’ve been waiting.

Today, that wait is over. It’s coming:



Crysis Remastered on PC, PlayStation 4, Xbox One, and – for the very first time on the Nintendo Switch Platform.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/NWAHdoBEgD