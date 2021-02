Έρχεται το Total War: WARHAMMER ΙΙΙ

Το Total War: WARHAMMER αναμένεται να αποκτήσει και επίσημα και τρίτο μέρος καθώς με ένα trailer τριών λεπτών, η SEGA ανακοίνωσε τη συνέχεια του διάσημου franchise.





Στο Total War: WARHAMMER ΙΙΙ κάθε επιλογή σας αναμένεται να διαμορφώσει την πραγματικότητα του παιχνιδιού, από τα μυστηριώδη Lands of the East στα δαιμονικά Realms of Chaos. Ετοιμαστείτε να βιώσετε μια εξαιρετική εμπειρία στο αποκορύφωμα της τριλογίας του Total War: WARHAMMER.









Το παιχνίδι θα περιλαμβάνει νέες φυλές από τα World of Warhammer Fantasy Battles, συμπεριλαμβανομένου του ντεμπούτου των Kislev, Cathay, Khorne, Nurgle, Slaanesh και Tzeentch.



Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει για PC μέσα στο 2021.



Πηγή: VG24.gr