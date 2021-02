The Last of Us: Βρέθηκαν οι ηθοποιοί που θα ενσαρκώσουν τον Joel και την Ellie

Η δημοφιλής gaming σειρά της Naughty Dog, The Last of Us, η οποία αναμένεται να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη μέσω του HBO έκανε ένα βήμα προς την έναρξη των γυρισμάτων, αφού αποκαλύφθηκαν οι ηθοποιοί που θα δώσουν σάρκα και οστά στους πρωταγωνιστές Joel και Ellie.



Ο Pedro Pascal λοιπόν και η Bella Ramsey θα αναλάβουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του Joel και της Ellie αντίστοιχα. Οι δυο ηθοποιοί έχουν συμμετάσχει σε μια άλλη μεγάλη σειρά του HBO, το Game of Thrones. Η Bella Ramsey αιχμαλώτισε τους θεατές με την ερμηνεία της ως Lyanna Mormont στο Game of Thrones. Το νεαρό της ηλικίας της δεν την εμπόδιζε να αναδείξει το δυναμικό της χαρακτήρα και το πόσο θαρραλέα ήταν. Όλα αυτά τα στοιχεία - τα οποία βρίσκουμε και στην Ellie - η Bella Ramsey τα μετέφερε στην οθόνη με εκπληκτικό τρόπο, κάτι που σίγουρα έπαιξε ρόλο στην επιλογή της συγκεκριμένης ηθοποιού.







Όσον αφορά τον Pedro Pascal, η αναγνωρισιμότητά του εκτοξεύθηκε μετά το Game of Thrones και τον ρόλο του ως Oberyn Martell. Οι δουλειές του έχουν δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του Joel (Narcos, Kingsman: The Golden Circle, The Mandalorian μερικές από αυτές). Να σας υπενθυμίσουμε πως το σενάριο και την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Craig Mazin (δημιουργός της τηλεοπτικής σειράς Chernobyl) και ο Neil Druckmann (επικεφαλής του franchise και Co-President της Naughty Dog).



Η σειρά θα επικεντρωθεί στα γεγονότα του πρώτου παιχνιδιού και ο Kantemir Balagov θα αναλάβει τη σκηνοθεσία του πιλοτικού επεισοδίου. Θα είναι μια συμπαραγωγή των Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, και Naughty Dog. Τέλος, στην παραγωγή θα συμμετάσχουν επίσης η executive producer του Game of Thrones, Carolyn Strauss, και ο Co-President της Naughty Dog Evan Wells μαζί με τους Asad Qizilbash και Carter Swan (PlayStation Productions). Δεν υπάρχει ακόμα φυσικά καμία επίσημη ημερομηνία για την πρεμιέρα της τηλεοπτικής σειράς.



