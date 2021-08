To Call of Duty: Vanguard είναι το νέο παιχνίδι της δημοφιλούς shooter σειράς και επιστρέφει στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

H Activision αποκάλυψε επίσημα το νέο παιχνίδι της σειράς Call of Duty με ένα σύντομο teaser video. Παρότι δεν γίνεται 100% σαφές το setting του παιχνιδιού, φαίνεται ότι η σειρά επιστρέφει στον B' Παγκόσμιο Πόλεμο.



Το Call of Duty: Vanguard, όπως θα ονομάζεται το νέο παιχνίδι, θα παρουσιαστεί επίσημα σε ένα event που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Call of Duty: Warzone, το free-to-play battle royale μέλος της σειράς στις 19 Αυγούστου, στις 20:30 (ώρα Ελλάδος).

Το Call of Duty: Vanguard αναπτύσσεται από τη Sledgehammer Games, το στούντιο που ήταν υπεύθυνο για το Call of Duty: Advanced Warfare κα το Call of Duty: WWII.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης