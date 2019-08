Sony Xperia 1 - Review: Η καλύτερη οθόνη της αγοράς

Του Παύλου Κρούστη



Πληροφορίες



Συσκευή: Sony Xperia 1



Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά:



Επεξεργαστής: Qualcomm Snapdragon 855 (CPU: Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) / GPU: Adreno 640)

Οθόνη: HDR OLED, 6.5" (1644 x 3840 / 643 ppi / 21:9)

Μνήμη: 6GB RAM // 128GB (εσωτ. αποθ. χώρος) - επεκτάσιμο έως 1TB μέσω microSD

Κάμερα: Kύρια κάμερα - Τριπλή:

12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.6", 1.4µm, predictive Dual Pixel PDAF, 5-axis OIS

12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, predictive PDAF, 2x optical zoom, 5-axis OIS

12 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), 1/3.4", 1.0µmm

LED flash, panorama, HDR, eye tracking

Video: 2160p@24/30fps HDR, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS), 1080p@960fps

Εμπρόσθια κάμερα:

8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm / HDR / Video: 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS)

Μπαταρία: 3300 mAh / Fast battery charging 18W (USB Power Delivery 2.0)

Λειτουργικό σύστημα: Android Pie 9.0

Διαστάσεις: 167 x 72 x 8,2 χιλιοστά

Βάρος: 178 γραμμάρια

Συνδέσεις: WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot // Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE // GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO // NFC Yes // Radio No // USB 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host

Χρώματα: Μαύρο

Υποστήριξη Dual SIM: Ναι, διαθέτει 2 θύρες SIM και επιπλέον υποδοχή για microSD

Τιμή: 999€





Φέτος, η Sony αποφάσισε να αλλάξει τακτική, παρουσιάζοντας μόλις 3 μοντέλα, εν αντιθέσει με προηγούμενες χρονιές, ενώ παράλληλα η αλλαγή πλεύσης με την απλούστερη "ονοματοδοσία" των συσκευών συνοδεύεται από την ενσωμάτωση της Sony Mobile στην κεντρική Sony, αυτή των μαύρων συσκευών.



Είχαμε πάρει μια εικόνα από την τριάδα των smartphones που κυκλοφορεί φέτος η εταιρεία από τη Βαρκελώνη, ενώ είδαμε πιο αναλυτικά το Xperia 10 Plus, τη mid-range πρόταση της εταιρείας για φέτος, πριν μερικούς μήνες. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε και στη χώρα μας, έστω και λίγο καθυστερημένα, τη ναυαρχίδα της εταιρείας, το διαμάντι που λέγεται Xperia 1.



Πρόκειται για μια συσκευή που κοστίζει σχεδόν τα διπλάσια σε σχέση με τις προτάσεις της Sony για τη μεσαία κατηγορία, όμως οι βελτιώσεις είναι χαοτικές. Σίγουρα περιμέναμε να βάλει τα δυνατά της, όμως μας χαροποίησε επιπλέον το γεγονός ότι όντως υπήρξε σαφής προσπάθεια για να κερδίσει η εταιρεία το χαμένο έδαφος. Το αποτέλεσμα είναι μια συσκευή που μπορεί άνετα να σταθεί στις καλύτερες που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή στην αγορά.





Δείτε την παρουσίαση:



Σχεδιασμός



To Xperia 1 ακολουθεί τις ίδιες γραμμές που ακολούθησαν τα Xperia 10 και 10 Plus, αφού για φέτος η Sony έχει ξεκάθαρη εικόνα για το σχεδιασμό των συσκευών της: την αναλογία 21:9 για τον λόγο πλευρών, ο οποίος δίνει το πιο ψηλό τηλέφωνο που έχετε πιάσει στα χέρια σας. Η αναλογία που είναι γνωστή και ως CinemaWide ήταν το κομβικό σημείο για το σχεδιασμό των φετινών συσκευών και είναι ένα καλοδεχούμενο πείραμα από τη Sony. Ίσως όχι από αυτά που θα καθορίσουν την πορεία της βιομηχανίας, όμως το ρίσκο αυτό μόνο ως θετικό το εκλαμβάνουμε. Μια ναυαρχίδα χρειάζεται να δοκιμάζει νέα πράγματα.



Ενδεχομένως να μην εξυπηρετήσει όλους ή να ζορίζει αυτούς με τα μικρότερα χέρια , παρόλο που υπάρχει mode ειδικά για τη χρήση με ένα χέρι. Ειδικότερα, το Xperia 1 παρουσιάζεται με την αναμενόμενα πιο premium κατασκευή από κυρτωμένο γυαλί, που γλιστράει παραπάνω από όσο θα επιθυμούσαμε και δεν εμπνέει εμπιστοσύνη με το πολύ λεπτό πάχος, όμως τελικώς δηλώνουμε γοητευμένοι από τον νέο σχεδιασμό, τόσο από χρηστική μεριά, που θα αναλύσουμε παρακάτω, όσο και από άποψη εμφάνισης.









Το Sony Xperia 1 φαίνεται μοντέρνο και σικάτο, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει ανάμεσα στον ανταγωνισμό. Το ύψος του το κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες γυάλινες ναυαρχίδες, με τις γραμμές του να ακολουθούν τυποποιημένες γραμμές σαν ενός κουστουμιού. "Ντυμένο" για να σκοτώνει, ενδεχομένως να πιάσει περισσότερο τα βλέμματα της business και λουξ κατηγορίας, παρά των energetic techies ή αυτών που ψάχνουν κάτι πιο φανταχτερό.









Έχει ίδιο όγκο περίπου με το Xperia 10 Plus, όμως σαν κατασκευή ξεχωρίζει από μακριά, ενώ έχει πολύ πιο λεπτό πλαίσιο οθόνης. Ο σχεδιασμός της τριπλής κάμερας στο πίσω μέρος θα μπορούσε να είναι πιο... μοναδικός, ενδεχομένως με κάποιον περίεργο χρωματισμό ή κάποιο άλλο περίβλημα, όμως φαίνεται αρκετά premium για να υποστηρίζει το σύνολο. Αυτό που ενδεχομένως θα ξενίσει κάποιους είναι τα πολλαπλά κουμπιά στα πλάγια της συσκευής, με τον αισθητήρα αποτυπωμάτων να βρίσκεται πάνω από το power button και να χρησιμοποιείται μόνο για την ταυτοποίηση του δακτυλικού σας αποτυπώματος και τίποτα άλλο. Αμέσως πιο πάνω θα βρούμε και το volume rocker και έτσι φανταζόμαστε ότι αν η συσκευή ήταν πιο... κοντή, όλα αυτά θα ήταν αρκετά στριμωγμένα. Με τέτοιο ύψος όμως, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.





Οθόνη





Χωρίς πολλά πολλά, η οθόνη είναι ένα κομψοτέχνημα. Πρόκειται για την πρώτη οθόνη ανάλυσης 4Κ (κυριολεκτικά είναι στα 1644 x 3840) που βλέπουμε σε κινητό, τεχνολογίας OLED, με υποστήριξη HDR και τη σφραγίδα Triluminos που χρησιμοποιεί η εταιρεία στα πάνελ για τις τηλεοράσεις της, ενώ χρησιμοποιείται η X1 επεξεργασία εικόνας, όπως την ξέρουμε από τις τηλεοράσεις Bravia. Είναι η καλύτερη οθόνη που έχουμε δει σε κινητό.



Δεν αναφερόμαστε μόνο στην ανάλυση που άμεσα κάνει πιο καθαρά τα πάντα, αλλά και στα χρώματα. Η ανάλυση φτάνει την άκρως εντυπωσιακή πυκνότητα των 643 ppi, κάτι που ενδεχομένως να αναφέρουν κάποιοι ως αχρείαστο... Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι για να μπορέσει το μάτι να ξεχωρίσει τέτοια ανάλυση, θα πρέπει να μπορεί να δει σε κοντινή απόσταση και σε μπόλικες ίντσες. Ακόμη και με δοκιμές σε τηλεοράσεις των 42-49 ιντσών δεν είναι βέβαιη η διαπίστωση, ειδικότερα δε, από απαίδευτο μάτι. Άρα κατά πόσο ξεχωρίζει μια 4Κ οθόνη κινητού στις 6,5 ίντσες από μια άλλη 2K για παράδειγμα, όπως τείνουν να έχουν τα καλύτερα μοντέλα της αγοράς; Η αλήθεια είναι ότι η Sony πετυχαίνει σε αυτό το κομμάτι λόγω πολλών παραγόντων και όχι μόνο λόγω της ανάλυσης.









Για αρχή έχουμε τον λόγο πλευρών που είναι στα 21:9. Τα 2/3 των ταινιών του Netflix μπορούν να τα απολαύσουν οι θεατές σε 21:9, χωρίς να δημιουργούνται μαύρες μπάρες πάνω κάτω, ενώ παράλληλα η βιομηχανία παραγωγής ταινιών/βίντεο στρέφεται προς αυτήν την αναλογία, την οποία χρησιμοποιούν κατά κόρον ως τώρα τα κινηματογραφικά στούντιο. Δείτε το τρέιλερ του Spider-Man: Far from Home που υπάρχει προεγκατεστημένο στη συσκευή για να πειστείτε. Δυστυχώς, η αναλογία αυτή βέβαια δεν υποστηρίζεται από κάποιες εφαρμογές, οι οποίες θα εμφανίσουν μάυρο κενό στο ένα μέρος της οθόνης, ενώ στα βίντεο που δεν είναι 21:9, θα εμφανιστούν μπάρες αριστερά και δεξιά. Να σημειώσουμε ότι το κινητό απεικονίζει σε 4K ανάλυση μόνο όταν αναπαράγει περιεχόμενο τέτοιας ανάλυσης και όχι καθόλη τη διάρκεια χρήσης.



Η υποστήριξη HDR με το 10-bit πάνελ σημαίνει ότι θα δείτε εξαιρετικό βάθος στα χρώματα, με πολύ λαμπερά λευκά και πλούσιες ενδιάμεσες αποχρώσεις. Στις ρυθμίσεις θα διακρίνετε δυο διαφορετικά modes, με το ένα να λέγεται Creator Mode, το οποίο η Sony υποστηρίζει ότι είναι το προφίλ χρωμάτων που επέλεξαν δημιουργοί του Hollywood για απαράμιλλη πιστότητα. Από την άλλη, το normal καλύπτει το φάσμα DCI-P3 που είναι και αυτό που προσπαθούν να καλύπτουν οι οθόνες υπολογιστών για επαγγελματική χρήση. Με λίγα λόγια, η οθόνη του Xperia 1 έχει μακράν τα πιο φυσικά χρώματα που έχουμε δει, περισσότερο κι από iPhone, αλλά και πιο σωστά ρυθμισμένα ακόμη κι από τις εκπληκτικές οθόνες των S10. Ίσως θα θέλαμε λίγη παραπάνω φωτεινότητα, όμως σε καμία περίπτωση δεν απογοητεύει.



Ο συνδυασμός των παραπάνω δίνει σίγουρα την καλύτερη οθόνη που έχουμε δει σε κινητό ως τώρα, όμως οι αναλογίες της ίσως δεν βολέψουν όλους τους χρήστες, αφού ενδείκνυται περισσότερο για όσους απολαμβάνουν την κατανάλωση media στην οθόνη του κινητού τους.





Κάμερες



Το λιγότερο γοητευτικό στοιχείο του Xperia 1 είναι η τριπλή κάμερα. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για μέτριες ή κακές επιδόσεις, αλλά ο πήχης έχει ανέβει σημαντικά τα τελευταία χρόνια για τη φωτογραφία στα κινητά. Το Xperia 1 διαθέτει την καλύτερη κάμερα που έχουμε δει σε κινητό της εταιρείας και αυτήν τη φορά είναι τριπλή. Ο βασικός αισθητήρας είναι στα 12MP με αρκετά φωτεινό διάφραγμα f/1.6, ενώ υπάρχει tele φακός με οπτικό ζουμ 2x, αλλά και όπως προστάζει η μόδα, ένας υπερ-ευρυγώνιος 16mm που σας δίνει μάλιστα φωτογραφίες διορθωμένες από το λογισμικό όσον αφορά την πλαϊνή παραμόρφωση.





Δείγματα από την κάμερα του Xperia 1 (πατήστε επάνω στις φωτογραφίες)



























Τα πλεονεκτήματα είναι τα πολύ φυσικά χρώματα στο φως της ημέρας και τα 4K videos, όπως και τα video σε αργή κίνηση (έως και 960fps) σε FullHD και 720p. Μάλιστα διαθέτει και ένα Eye autofocus, το οποίο έρχεται από τις φωτογραφικές μηχανές Sony Alpha της εταιρείας. Ίσως το χειρότερο σημείο της κάμερας είναι ότι δεν διαθέτει κάποια εξειδικευμένη λειτουργία για νυχτερινές λήψεις, καθώς απλά αυξάνεται ο χρόνος έκθεσης αναλόγως περιβαλλοντικού φωτισμού. Ακόμα ένα μελανό στοιχείο έχει να κάνει με τη διεπαφή της φωτογραφικής που δυστυχώς αργεί στις εναλλαγές μεταξύ των φακών, κόβοντας πόντους από την ευχρηστία.



Συνολικά, έχουμε πολύ καλές επιδόσεις σε φωτογραφία και ακόμη καλύτερες σε βίντεο, καθώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ειδική εφαρμογή Cinema Pro, στα πρότυπα επαγγελματικής λήψης, όμως σαν σύνολο δε μπορούν να φτάσουν τα αποτελέσματα των S10 ή του P30 Pro.



Μπαταρία / Επιδόσεις / Λειτουργικό (UI)



H μπαταρία των 3.300mAh αναμενόμενα δεν ικανοποιεί. Όμως αν λάβουμε υπόψη μας την 4K HDR οθόνη, οι επιδόσεις δεν είναι και τόσο άσχημες. Υπάρχουν ειδικές λειτουργίες Smart STAMINA για εξοικονόμηση ενέργειας, όμως δεν κάνουν θαύματα. Ο φορτιστής εντός της συσκευασίας είναι ικανοποιητικός στα 18W με 50% φόρτιση σε 30 λεπτά, όμως η πλήρης φόρτιση κρατά πάνω από 1 ώρα και 30 λεπτά. Δυστυχώς, η θέαση multimedia για την οποία προορίζεται το τηλέφωνο κατεβάζουν γρήγορα τη στάθμη, ενώ αυξάνουν αρκετά και τη θερμοκρασία.









Για τις επιδόσεις της συσκευής δεν έχουμε πολλά να πούμε μιας και είναι οι αναμενόμενες. Η Sony έδωσε τον καλύτερο επεξεργαστή της αγοράς στη ναυαρχίδα της, τον Snapdragon 855, ο οποίος συνδυάζεται με 6GB RAM και δίνει φυσικά εξαιρετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το στοιχείο που ενδεχομένως διαφοροποιεί τη συσκευή είναι ότι το Xperia 1 προδιαθέτει λόγω ψηλής οθόνης για χρήση δύο εφαρμογών ταυτόχρονα. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα όχι μόνο μέσω Android 9, αλλά και μέσω του UI της εταιρείας, που έχει ειδική εφαρμογή για κάτι τέτοιο, ενώ ο διαχωρισμός μιας τέτοιας οθόνης κυριολεκτικά λύνει τα χέρια σε όσους συνηθίζουν να δουλεύουν δυο εφαρμογές ταυτόχρονα. Κι εκεί φυσικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον Snapdragon 855.



To UI διαθέτει κι άλλες ευκολίες. Υπάρχει ένα navigation bar, το Side Sense, στο πλάι της οθόνης, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε τις εφαρμογές που σας βολεύουν. Υπάρχει εφαρμογή Game Enhancer που βελτιώνει τις επιδόσεις στα παιχνίδια εξοικονομώντας πόρους του συστήματος, ενώ θα βρείτε και βολικές τις επιλογές για την πλοήγηση στα μενού.



Μακράν το καλύτερο χαρακτηριστικό στην καθημερινή χρήση του Xperia 1 είναι ο χώρος όταν κάνετε browsing. Το ύψος του κινητού δίνει επιπλέον ωφέλιμο εμβαδό για να διαβάζετε πολύ πιο άνετα τα άρθρα σας, κόβοντας βόλτες στο διαδίκτυο.

















Η χρήση του Xperia 1 είναι απόλαυση για πολλούς λόγους, όμως υπάρχουν σαφώς και προβλήματα. Οι βιομετρικοί έλεγχοι δυστυχώς απογοητεύουν. Το όχι και πολύ αξιόπιστο face unlock, αλλά και το εκνευριστικό -πολύ λεπτό- πλαϊνό σημείο για την αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος δεν βοηθούν στον τομέα αυτόν. Βρεθήκαμε προ εκπλήξεως όταν το αποτύπωμά μας αναγνωριζόταν σχετικά τυχαία, όσες προσπάθειες επανακαταχώρησης και να κάναμε, ενώ κατά διαστήματα φαίνεται απλά... να δουλεύει. Η τυχαιότητα αυτή όμως μόνο αναξιόπιστη μπορεί να χαρακτηριστεί και να αναγκάσει τον χρήστη να βρει άλλο τρόπο ασφάλισης της συσκευής του.



Συμπέρασμα





Το Sony Xperia 1 είναι το καλύτερο τηλέφωνο που έχει κυκλοφορήσει η εταιρεία εδώ και πολύ καιρό. Δαμάζοντας τις πολυτελείς ορέξεις μας, έρχεται με design που θα ταιριάξει σε business προφίλ, παράλληλα με αυτό που περιμένουμε από μια ναυαρχίδα: πρωτοτυπία και στιλ. H οθόνη είναι σαφώς το highlight, αφού μιλάμε τεχνική υπεροχή, αλλά το σύνολο της συσκευής διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Πόντοι κόβονται δυστυχώς από τις περιορισμένες δυνατότητες της κάμερας, οι οποίες δεν απογοητεύουν, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ισχυρή πρόκληση της κατηγορίας. Αν λάβουμε υπόψη την αντίστοιχη περίπτωση της αυτονομίας, αλλά και το hit or miss 21:9, τότε έχουμε μια συσκευή, που σαφώς δίνει ελπίδες για την έλευση του νικητή με τον διάδοχο της επόμενης χρονιάς.