Το Forza Horizon 5 είναι το κορυφαίο racing των τελευταίων ετών

Εδώ και λίγες μέρες έχουμε αισίως συμπληρώσει ένα χρόνο από την κυκλοφορία των κονσολών νέας γενιάς. Αν και το PlayStation 5 ξεκίνησε πιο δυναμικά, το τελευταίο διάστημα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί, με τα Xbox Game Studios να μας έχουν χαρίσει σε μικρό διάστημα τίτλους κορυφαίας ποιότητας, όπως τα Psychonauts 2, Age of Empires IV, Forza Horizon 5, με το Halo Infinite να αναμένεται στο τέλος της χρονιάς.



Το Forza Horizon 5 της Playground Games ήρθε την κατάλληλη περίοδο, καθώς είχαμε αρκετό διάστημα να πιάσουμε στα χέρια μας κάποιον πραγματικά ποιοτικό racing τίτλο. Βέβαια η βρετανική εταιρεία είχε ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα να φέρει εις πέρας. Το Forza Horizon 4 ήταν εξαιρετικό σε κάθε πτυχή του, οπότε στο επόμενο παιχνίδι θα έπρεπε να ξεπεράσει τον εαυτό της και να διορθώσει και την παραμικρή αστοχία του προηγούμενου τίτλου. -Spoiler alert: Τα κατάφερε...



Ξεκινώντας το Forza Horizon 5, ετοιμαστείτε να ζήσετε μια από τις καλύτερες εισαγωγές παιχνιδιού μέσα στο 2021. Στο 4, η εισαγωγή μάς παρουσίασε τις εναλλαγές των εποχών, στο 5 όμως η όλη παρουσίαση θυμίζει ταινία: πτώση από αεροπλάνο με αλεξίπτωτο, οδήγηση μέσα από ζούγκλες, απότομες πλάγιες και δίπλα από ένα τεράστιο ηφαίστειο. Από τα πρώτα λεπτά, το Forza Horizon 5 καθιστά σαφές ότι είναι παιχνίδι κορυφαίας ποιότητας και επιπέδου.



Ένα από τα ελάχιστα αρνητικά του 4ου τίτλου, αυτό της δομής του περιεχομένου, ευτυχώς έχει διορθωθεί στο 5. Πλέον δεν είναι τα πάντα διαθέσιμα από την αρχή, αλλά ο μεγαλύτερος χάρτης χωρίζεται σε περιοχές των οποίων τις αποστολές ξεκλειδώνετε όσο προχωράτε. Το Μεξικό προσφέρει ποικιλία, με ζούγκλες, παραλίες, βουνά και πλαγιές, με το campaign του τίτλου να σας ταξιδεύει με τη σειρά σε αυτές, χωρίς να χρειάζεται grinding για να ξεκλειδώσετε την επόμενη περιοχή. Κάθε περιοχή προσφέρει μια πλειάδα από δραστηριότητες, online και offline events και φυσικά τα campaign missions και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βαρεθείτε ποτέ. Ολοκληρώνοντάς τα αυτά, κερδίζετε accolades, τα οποία χρειάζεστε για να ξεκλειδώσετε τις αποστολές για την επόμενη περιοχή του campaign. Αν απλά ολοκληρώσετε την κάθε αποστολή, κερδίζετε την πλειοψηφία των accolades, ενώ αν βγαίνετε πρώτοι στις διαδρομές, κερδίζετε και αρκετά παραπάνω σαν bonus. Έτσι το παιχνίδι παρακινεί τους παίκτες ώστε να ολοκληρώσουν πλήρως κάθε αποστολή.







Στις αποστολές η Playground έχει δώσει τον καλύτερό της εαυτό, καθώς δεν αποτελούνται μόνο από racing αγώνες αλλά θα δείτε μερικές αρκετά ευφάνταστες για παιχνίδι racing. Για παράδειγμα θα οδηγήσετε κοντά σε ένα ηφαίστειο για να τοποθετήσετε ένα σεισμογράφο, θα οδηγήσετε μέσα σε αμμοθύελλες για να μαζέψετε δεδομένα για ένα πανεπιστήμιο και θα αναζητήσετε την στολή ενός πιλότου στα βάθη της ζούγκλας.



Ο χάρτης είναι 30% μεγαλύτερος από αυτόν του Forza Horizon 4 και πραγματικά εντυπωσιάζει. Η εξερεύνηση είναι απολαυστική και η απουσία του fast travel (υπάρχει μόνο μεταξύ των σπιτιών σας ή των festival) δεν μας ενόχλησε καθόλου. Οι ξεχωριστές τοποθεσίες θα σας κρατήσουν για ώρες απασχολημένους, αφού θα βρίσκετε πράγματα να κάνετε ακόμα και όταν δεν βρίσκετε σε κάποια αποστολή. Πλέον με τις τόσες διαφορετικές περιοχές θα χρειαστεί να αλλάζετε διαρκώς αυτοκίνητα, καθώς δεν μπορούν όλα να ανταπεξέλθουν σε κάθε μοτίβο. Για παράδειγμα δεν μπορεί ένα supercar να οδηγηθεί σε λασπωμένες ή χωμάτινες διαδρομές και ευτυχώς στο Forza Horizon 5 μπορείτε να αλλάξετε αυτοκίνητο στη στιγμή, χωρίς να χρειαστεί να πάτε σε κάποιο σπίτι σας.





Όταν μιλάμε για racing τίτλους, βασικό κομμάτι παίζει ο χειρισμός και η αίσθηση των αυτοκινήτων. Και σε αυτό το κομμάτι, το Forza Horizon 5 τα καταφέρνει εξαιρετικά, καθώς κάθε αυτοκίνητο οδηγείται διαφορετικά και δίνει ξεχωριστή αίσθηση στο χειριστήριο. Από τα supercars που φτάνουν εξωπραγματικές ταχύτητες και θα τα νιώθετε να «πετούν», μέχρι τα τεράστια monster trucks των δεκάδων τόνων που δεν στρίβουν, κάθε αυτοκίνητο έχει να προσφέρει κάτι διαφορετικό στον παίκτη. Ο ήδη τέλειος χειρισμός του Forza Horizon 4 έχει δεχθεί μικροβελτιώσεις, για να προσφέρει ο 5ος τίτλος το κορυφαίο αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.











Στο Forza Horizon 5 θα μπορέσετε να οδηγήσετε πάνω από 500 αυτοκίνητα διαφορετικών ειδών, ενώ θα μπορέσετε να τα «πειράξετε» ώστε να τα βελτιώσετε και να τα φέρετε στα μέτρα σας. H Playground έχει προσθέσει τόσες πολλές επιλογές, που μπορείτε να εξατομικεύσετε τόσο πολύ την εμπειρία της οδήγησης, μετατρέποντας το Forza Horizon 5 από χαλαρό arcade παιχνίδι οδήγησης σε σκληρό και δύσκολο simulation τίτλο (έως κάποιο σημείο, βέβαια). Γενικά είναι ένα παιχνίδι για όλους, ακόμα και απολύτως αρχάριους, με το νέα χαμηλότατη δυσκολία tourist που ενδείκνυται για άτομα που δεν έχουν ακουμπήσει racing τίτλο ξανά.



Προφανώς όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα ζήσετε παρέα με τους φίλους σας, καθώς σε όλους τους αγώνες μπορείτε να αναμετρηθείτε μαζί τους, μπορείτε να πάρετε μέρος σε online events με διαφορετικού είδους αγώνες, όπως capture the flag, zombie tag κ.α. Η προσθήκη του τίτλου στο Xbox Game Pass από την πρώτη μέρα, προσφέρει μια ακόμη επιλογή σε παίκτες που επιθυμούν να δοκιμάσουν τον τίτλο μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας της Microsoft.



Όσον αφορά στον τεχνικό τομέα, μπορούμε αδιαμφησβήτητα να μιλήσουμε για το πιο όμορφο racing που κυκλοφορεί αυτήν τη στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα γραφικών νέας γενιάς. Τον τίτλο τον δοκιμάσαμε στο Xbox Series X το οποίο προσφέρει 2 modes: ένα "quality" που τρέχει σε native 4K/30fps και ένα σε dynamic 4K/60 fps. Και τα δύο είναι εξαιρετικά σταθερά, χωρίς καθόλου σκαμπανεβάσματα. Όσον αφορά στις υπόλοιπες πλατφόρμες, σε Series S "τρέχει" στα 1080/60, σε Xbox One στα 1080/30 και σε Xbox One X σε 4Κ/30.













Στο quality mode βλέπουμε πυκνότερη βλάστηση και βελτιωμένα εφέ φωτισμού, όπως λάμψεις, glare, και άλλα, με την ανάλυση να μας αφήνει να θαυμάσουμε τη δουλειά που έχει γίνει στα textures, τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσω φωτογραμμετρίας και σε πολλά σημεία δίνουν εντελώς φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα. Οι αντανακλάσεις επίσης είναι υπέροχες, χωρίς να χρησιμοποιείται ray-tracing εντός gameplay, αφού ήδη το σύστημα της εταιρείας απέδιδε εξαιρετικά και από τα προηγούμενα παιχνίδια.



Η βασική διαφορά του FH4 με το Horizon 5 έχει να κάνει κυρίως με "scale". Έχουμε τοποθεσίες σε βουνά και πεδιάδες που δίνουν πολύ διαφορετική αίσθηση σε συνδυασμό με τον ογκομετρικό φωτισμό και το άπειρο (φαινομενικά) draw distance. Παράλληλα έχει γίνει πολύ πιο πλούσιο και με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια το περιβάλλον και η γεωμετρία αυτού. Το μοναδικό αρνητικό που παρατηρήσαμε στο τεχνικό κομμάτι, είναι ένα ελαφρό pop-in, το οποίο παρατηρήθηκε σε ιλιγγιώδες ταχύτητες, αν και αρκετά σπάνια. Το soundtrack του παιχνιδιού είναι επίσης θαυμάσιο.







Αν και δεν υπάρχουν τεράστιες αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο τίτλο, το Forza Horizon 5 ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Η Playground Games κατάφερε να τελειοποιήσει τον κορυφαίο προηγούμενο τίτλο της, με μικρές, αλλά καίριες παρεμβάσεις.



To Forza Horizon 5 προσφέρει ένα πανέμορφο τεράστιο χάρτη, γεμάτο ζωντάνια, περιεχόμενο και events, τα οποία θα σας απασχολήσουν για δεκάδες ώρες. Η δομή των αποστολών έχει γίνει πιο ξεκάθαρη, ο χειρισμός έχει βελτιωθεί περαιτέρω και οι δεκάδες ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις μπορούν να σας προσφέρουν ένα διαφορετικό παιχνίδι, ανάλογα με τα γούστα σας. Η προσθήκη του στο Game Pass από την πρώτη μέρα το κάνει μια δελεαστική επιλογή για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν πριν το αγοράσουν, αν και όσοι είστε φαν των racing τίτλων, μάλλον το έχετε αγοράσει ήδη...



Βαθμολογία



Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του review.

Πληροφορίες

Τίτλος: Forza Horizon 5

Διαθέσιμο σε: Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Δοκιμάστηκε σε: Xbox Series X

Εταιρεία Ανάπτυξης: Playground Games

Εκδότρια Εταιρεία: Xbox Game Studios

Είδος: Racing

Ηλικίες: 3+

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 9 Νοεμβρίου 2021