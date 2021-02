Σύντομα το λανσάρισμα του Xiaomi Redmi Note 10 στις διεθνείς αγορές

H Xiaomi ετοιμάζει τη νέα σειρά Redmi Note 10, που πιθανώς να αποτελέσει και πάλι μία από τις δημοφιλέστερες της χρονιάς, όπως και οι προηγούμενες, που πλέον έχουν φτάσει συνολικά πάνω από 200 εκατ. πωλήσεις.



Σήμερα ανακοινώθηκε από τον λογαριασμό Twitter της Redmi στην Ινδία ότι τα Redmi Note 10 Series θα κάνουν το ντεμπούτο τους στις 4 Μαρτίου.

#RedmiNote10 Series is all set for it's global debut on 4/3/21! 🚀#RedmiNote has been India's most loved smartphone & we're thrilled to bring you the next #10on10 experience!



Get notified 👇https://t.co/cwYEXdVQIo: https://t.co/MDkxGjnj3e@AmazonIN: https://t.co/P3NpRRcFeG pic.twitter.com/yvco9UCuqR