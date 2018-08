Το Nokia 7 Plus βραβεύτηκε ως το Consumer Smartphone of the Year στα βραβεία EISA 2018

Η HMD Global, η αντιπρόσωπος των κινητών Nokia, ανακοίνωσε ότι το Nokia 7 Plus βραβεύτηκε ως το Consumer Smartphone of the Year από την επιτροπή EISA (Expert Imaging and Sound Association). Η κριτική επιτροπή των βραβείων EISA αποτελείται από ένα πάνελ που συγκεντρώνει πάνω από 55 από τα πιο αξιόλογα και εξειδικευμένα περιοδικά και websites τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιτροπή επέλεξε να δώσει το βραβείο στο Nokia 7 Plus για το μοναδικό σχεδιασμό του, τις δυναμικές επιδόσεις και τις εκπληκτικές του δυνατότητες imaging, υπερέχοντας του σκληρού ανταγωνισμού σε μια από τις πιο δύσκολες κατηγορίες στα βραβεία EISA.Ο Juho Sarvikas, Chief Product Officer της HMD Global, δήλωσε: «Το Nokia 7 Plus σχεδιάστηκε με γνώμονα όλα όσα πρεσβεύουμε ως εταιρεία γι’ αυτό το λόγο και είμαστε ενθουσιασμένοι που το αποτέλεσμα συνάδει με τις απαιτήσεις των ειδικών του κλάδου. Επιδιώκουμε να δημιουργούμε smartphones συνδυάζοντας στο έπακρο τη δύναμη, τις φωτογραφικές δυνατότητες και το μοναδικό σχεδιασμό σε όλες τις κατηγορίες τιμής.Το Nokia 7 Plus είναι το επισφράγισμα της επιλογής μας να προσφέρουμε συσκευές με όμορφο σχεδιασμό και δύναμη, σε ένα εκπληκτικό πακέτο κόστους. Λαμβάνοντας μια τόσο σημαντική αναγνώριση από μια αναγνωρισμένη επιτροπή βραβείων όπως η EISA, αποδεικνύουμε ότι με το Nokia 7 Plus είναι δυνατό να προσφέρουμε παγκοσμίου επιπέδου στυλ και υλικό με μια τόσο δυναμική συσκευή».Κατασκευασμένο για δημιουργούς που απαιτούν απαράμιλλο περιεχόμενο, το Nokia 7 Plus αποτελεί ένα αληθινό ήρωα στην γκάμα των Nokia smartphones.Συνδυάζοντας καινοτόμο οπτικό υλικό με προηγμένους αλγόριθμους σε επίπεδο imaging, το Nokia 7 Plus αποθανατίζει μοναδικές φωτογραφικές στιγμές που τείνουν να γίνουν ένα με την πραγματικότητα. Με διπλούς οπίσθιους αισθητήρες με οπτικά ZEISS, συνδυάζει μια μοναδικής ευαισθησίας 12MP βασική κάμερα ευρείας γωνίας που προσφέρει εντυπωσιακό αποτέλεσμα σε συνθήκες χαμηλού αλλά και υπερβολικού φωτισμού με μια δευτερεύουσα κάμερα 13MP που προσφέρει 2x οπτικό ζουμ για τις στιγμές που θα θελήσετε να βρεθείτε πιο κοντά. ΤοNokia 7 Plus περιέχει Pro Camera mode που σας επιτρέπει να τραβήξετε φωτογραφίες σαν επαγγελματίας, καθώς επιτρέπει γρήγορο και εύκολο χειροκίνητο έλεγχο με επιλογές όπως white balance, focus, ISO, shutter speed και exposure.Έχοντας μια επιβλητική εμπρόσθια κάμερα 16MP με οπτικά ZEISS, το Nokia 7 Plus προσαρμόζεται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού αυξάνοντας την ευαισθησία φωτισμού ώστε να διασφαλίσει ένα τέλειο οπτικό αποτέλεσμα στις selfies. Οι προηγμένες Dual-Sight δυνατότητες της εμπρόσθιας και των οπίσθιων καμερών που καταγράφουν ταυτόχρονα την ultimate #Bothie, διασφαλίζουν το τέλειο αποτέλεσμα με τα άπειρα uploads φωτογραφιών και βίντεο στο Google Photos.Τρία μικρόφωνα καταγράφουν με τον επιβλητικό 360° Nokia spatial ήχο που απαιτεί ένα 4K βίντεο, τοποθετώντας το κοινό στο επίκεντρο της δράσης, ενώ δημιουργούν περιεχόμενο κατάλληλο για προβολή σε μια μεγάλη οθόνη.Με γνώμονα τις maximum επιδόσεις κάθε στιγμή, το smartphone περιλαμβάνει μια εκπληκτική μπαταρία διάρκειας 2 ημερών. Με την καμπύλη πίσω πλευρά και τις λεπτές άκρες, το Nokia 7 Plus σας προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία μεγάλης οθόνης, σε ένα πακέτο που συνδυάζει στυλ και ευκολία, ενώ η στιβαρή 18:9 FullHD+ οθόνη 6 ιντσών κάνει το Nokia 7 Plus ιδανικό για browsing, περιήγηση στα social media, παιχνίδι και ψυχαγωγία.Η επιτροπή των βραβείων EISA περιλαμβάνει ειδικούς από όλο τον κόσμο που ψηφίζουν σε κατηγορίες όπως Φωτογραφία, Hi-fi HomeTheatre και Συσκευές Κινητής.Όλα τα προϊόντα που είναι υποψήφια για βραβείο EISA, περνούν από την επιτροπή μέσω μιας διαδικασίας κρίσεων πολλαπλών σημείων που βαθμολογούν σε επίπεδο τεχνολογίας, σχεδιασμού και καινοτομίας. Απόδειξη για τα world-class διαπιστευτήρια τους αποτελεί ο χαρακτηρισμός όσων προϊόντων καταφέρουν να περάσουν ως shortlisted στις κατηγορίες τους. Υπερέχοντας στις ψήφους της κριτικής επιτροπής έναντι του ανταγωνισμού, το Nokia 7 Plus ψηφίστηκε ως το leading consumer smartphone στην κατηγορία Mobile Device και κατέκτησε το αντίστοιχο βραβείο EISA για το 2018-19. Η λίστα με όλους τους νικητές είναι διαθέσιμη στο EISA website.Τα προϊόντα που έλαβαν διακρίσεις θα παρουσιαστούν στην IFA, τη μεγαλύτερη έκθεση ηλεκτρονικών ειδών για καταναλωτές, που πραγματοποιείται στο Βερολίνο από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2018.