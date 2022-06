ARCANE: Στα παρασκήνια της επιτυχημένης σειράς animation των Riot Games & Fortiche Production

Το Bridging The Rift - από τις 4 Αυγούστου στο κανάλι της Riot Games στο YouTube - σας μεταφέρει στα παρασκήνια της παραγωγής, της εκτέλεσης αλλά και των προκλήσεων της δημιουργίας του Arcane, εξηγώντας την ιστορία της παραγωγής του μέσα από 5 επεισόδια που θα κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη.



Το Arcane, η σειρά κινουμένων σχεδίων που βασίστηκε στο άκρως επιτυχημένο παιχνίδι League of Legends που εντυπωσίασε τους παλιούς fans και δημιούργησε καινούργιους, αποκαλύπτει όλα όσα συνέβησαν πίσω από τις “κουρτίνες” με τη σειρά-ντοκιμαντέρ “Bridging The Rift”, που κάνει πρεμιέρα στις 4 Αυγούστου στο Youtube. Από την αρχική ιδέα, ως την τελική δημιουργία, μέχρι τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι δημιουργικές ομάδες, το Bridging the Rift αφηγείται την ιστορία μέσω 5 επεισοδίων που θα προβάλλονται κάθε Πέμπτη από τις 4 Αυγούστου ως την 1η Σεπτεμβρίου.







Η σειρά που δημιουργήθηκε από τη Riot Games και το γαλλικό animation studio Fortiche Production, βρέθηκε γρήγορα στο #1 του Netflix όσον αφορά τις προβολές, λίγο μετά την κυκλοφορία της το Νοέμβριο του 2021, κρατώντας την πρώτη θέση για τρεις σερί εβδομάδες - ενώ έφτασε στο top 10 σε 52 χώρες. Κατέχει επίσης το πολύ σπάνιο σκορ 100% στο Rotten Tomatoes. H σειρά πρόσφατα κατέκτησε εννέα Annie Awards και ήταν η τηλεοπτική σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες και βραβεύσεις της χρονιάς. Μεταξύ άλλων κατέστησε τα βραβεία Best TV Show/Consumer Media, Best Character Design και Best Screenplay. Το "Enemy" των Imagine Dragons από το soundtrack της σειράς ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ακροάσεις και έφτασε στο νούμερο #1 του Billboard.



Με την τεχνογνωσία του γαλλικού studio Fortiche - ένα στούντιο που βρίσκεται πίσω από πολλά projects της Riot Games όπως τα Get Jinxed, Rise, Warriors και ENEMY (των Imagine Dragons) και το POP/STARS (των K/DA) - η σειρά παρουσιάζει με ηχηρό και ζωντανό τρόπο πως ξεκίνησαν οι θρυλικοί ήρωες όπως η Jinx, η Vi, η Caitlyn, ο Jayce και ο Viktor - ανάμεσα στο Piltover και το Zaun - σε μια περίοδο αναταραχών.



Η δεύτερη σεζόν έχει ανακοινωθεί χωρίς όμως να έχει αποκαλυφθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας.