Τι παίζει στο Vodafone TV | Απρίλιος 2022

HBO MAX ORIGINALS

“Julia”

Εμπνευσμένο από την απίθανη ζωή και το δημοφιλές σόου “The French Chef” της Τζούλια Τσάιλντ, η νέα μίνι σειρά του ΗΒΟ εξερευνά τις πιπεράτες λεπτομέρειες μιας πορείας γεμάτης με ή χωρίς μυστικές συνταγές. Τοποθετημένο σε μια σημαντική στιγμή της Αμερικανικής ιστορίας, το “Julia” γράφει τη δική του σελίδα σε ένα ήδη διάσημο βιβλίο συνταγών.

“We Own This City”

Από τον Τζορτζ Πελεκάνος και τον Ντέιβιντ Σίμον (“The Wire”) έρχεται η απόλυτη αστυνομική σειρά από το ΗΒΟ: Το “We Own This City” εξερευνά την πτώση μιας πόλης και τις απέλπιδες προσπάθειες της Αστυνομίας της Βαλτιμόρης – μίας πόλης ταυτισμένης με το έγκλημα - για να κρατήσει ζωντανό τον παλμό μιας γενιάς που μοιάζει να πεθαίνει. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εντυπωσιάζουν οι Τζον Μπέρνθαλ (“The Walking Dead”) και Τζος Τσαρλς (“Law and Order”, «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών»).

“DMZ”

Σε ένα μετα-αποκαλυπτικό περιβάλλον και σε μια Αμερική αγνώριστη, εκεί που ξεσπάει ένας Εμφύλιος πόλεμος που καταστρέφει την πόλη, η Άλμα Ορτέγκα (η Ροζάριο Ντόσον στον ρόλο) χάνει τον γιο της. Αρκετά χρόνια αργότερα, σε μια αγνώριστη Νέα Υόρκη θα ξεκινήσει να τον αναζητά. Βασισμένο στο ομότιτλο κόμικ των Μπράιαν Γουντ και Ρικάρντο Μπουρτσιέλι και σκηνοθετημένο από την Άβα Ντι Βερνέ, το “DMZ” είναι ότι πιο hot κυκλοφορεί εκεί έξω.

“The Girl Before”

Τι γίνεται όταν η Τζέιν (την οποία υποδύεται η Βρετανίδα Gugu Mbatha-Raw) μετακομίζει σε ένα ονειρεμένο σπίτι, αλλά μαθαίνει πως πρέπει να τηρεί κάποιους κανόνες; Όταν όμως συνειδητοποιήσει πως η προηγούμενη ένοικος πέθανε μέσα στο σπίτι, τότε τα πράγματα παίρνουν μια διαφορετική τροπή. Βασισμένη στην ομότιτλη νουβέλα του JP Delaney, η μίνι σειρά του ΗΒΟ MAX είναι μια σπαζοκεφαλιά που δύσκολα ξεκλειδώνεις.

“The Flight Attendant S2”

Η Κάσι είναι μία αεροσυνοδός με ιδιαίτερη αγάπη στο αλκοόλ, που από πολύ νωρίς φροντίζει να ενημερώσει τους πάντες για το πόσο «χάλια» είναι η ζωή της. Σε μία πτήση, γνωρίζει έναν επιβάτη και μαζί βγαίνουν για δείπνο στην Μπανγκόκ κι έπειτα καταλήγουν στο ξενοδοχείο του. Ως εδώ καλά. Το επόμενο πρωί, όμως, ξεκινά το θρίλερ. Η Κάσι ξυπνάει δίπλα σε ένα πτώμα κι εκεί όλα παίρνουν την κάτω βόλτα. Όλα αυτά στον πρώτο επιτυχημένο κύκλο της σειράς. Τώρα νέα πόλη, νέα δουλειά, ακόμα περισσότερα μυστικά.

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

“The Batman”

Δύο χρόνια στους δρόμους, ο Μπάτμαν φέρνει φόβο στους κακοποιούς και ο Μπρους Γουέιν είναι βαθιά στις σκιές της Γκόθαμ. Με ελάχιστους μέσα στης πόλης το δίκτυο των αξιωματικών και των υψηλών δημοσίων προσώπων, ο μοναχικός τιμωρός είναι πια η μόνη ενσάρκωση της εκδίκησης για τους πολίτες, ακόμα κι όταν ένας δολοφόνος στοχεύσει στην ελίτ της πόλης μέσω μια σειράς σαδιστικών μηχανισμών. Από τον Ρόμπερτ Πάτινσον και τον Κόλιν Φάρελ μέχρι τον Τζέφρι Ράιτ, τον Πολ Ντέϊνο και την Ζόε Κράβιτζ, ο Ματ Ριβς (“Dawn of the Planet of the Apes”, “Cloverfield”) φτιάχνει μια νέα τριλογία για τον πιο ακριβοθώρητο τιμωρό του εγκλήματος.

“Scream”

Εικοσιπέντε χρόνια μετά τους αλλεπάλληλους, βάναυσους φόνους που σόκαραν το φιλήσυχο Γούντσμπορο, ένας καινούργιος δολοφόνος βάζει ξανά την μάσκα του Ghostface και αρχίζει να ακολουθεί μία παρέα εφήβων, για να επαναφέρει μυστικά από το θανατηφόρο παρελθόν της πόλης. Οι Νιβ Κάμπελ, η Κόρτνεϊ Κοξ και ο Ντέιβιντ Αρκέτ επιστρέφουν για να αναμετρηθούν με τον μεγαλύτερο εφιάλτη τους, αλλά κυρίως να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γουές Κρέιβεν, που ανέστησε ένα καινούργιο είδος τρόμου.

“Moonfall: Η Σκοτεινή Πλευρά του Φεγγαριού”

Μια μυστηριώδης δύναμη μετακινεί τη σελήνη από τη συνήθη τροχιά της και την οδηγεί σε πορεία σύγκρουσης με τη γη. Μια ομάδα επιστημόνων οργανώνει μια αποστολή προκειμένου να αποτρέψει τη σύγκρουση που θα οδηγήσει στην καταστροφή του κόσμου. Χάλι Μπέρι και Πάτρικ Γουίλσον στην απόλυτη ταινία καταστροφής της χρονιάς δια χειρός του Ρόλαντ Έμεριχ («Μέρα Ανεξαρτησίας», «Γκοτζίλα», «2012»), που ξέρει να χειρίζεται το τέλος του…κόσμου.

“Μετά τον Γιανγκ (After Yang)”

Ο Τζέικ αντιλαμβάνεται ότι το ανδροειδές που αναθρέφει την κόρη του, παρουσιάζει σοβαρές δυσλειτουργίες και ψάχνει να βρει έναν τρόπο ώστε να το επισκευάσει. Στην πορεία ανακαλύπτει ότι η ζωή του τον προσπέρασε και προσπαθεί να επικοινωνήσει ουσιαστικά με την κόρη του και τη γυναίκα του. Από το φεστιβάλ των Καννών στην εκλεκτική λίστα της Α24, το “After Yang” είναι μόλις η δεύτερη ταινία του Kogonada, του νέου πολυσυζητημένου δημιουργού του Χόλιγουντ που φέρνει μια εξαιρετική ερμηνεία του Κόλιν Φάρελ στον ρόλο του πατέρα της ταινίας.

NTOKIMANTEΡ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ

“Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off”

Μια εξονυχιστική ματιά στη ζωή και την καριέρα του Τόνι Χοκ και της σχέσης του με το σκέιτ, με το οποίο το όνομά του έγινε συνώνυμο μέσα στις δεκαετίες. Γεννημένος στο Σαν Ντιέγκο, είναι από τους πλέον επιδραστικούς skaters όλων των εποχών και το ντοκιμαντέρ αυτό ακολουθεί μια πορεία αξιοζήλευτη με υλικό που δεν έχει προβληθεί ποτέ ξανά και έρχεται αποκλειστικά από την ΗΒΟ στο Vodafone TV.

“Brene Brown: Atlas of the Heart”

Η διάσημη και ευπώλητη Dr. Brené Brown επιτρέπει στους εκατομμύρια αναγνώστες της να κάνουν μαζί της ένα διαδραστικό ταξίδι μέσα από τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που ορίζουν τι σημαίνει για κάποιον να είναι άνθρωπος που διαθέτει άγχος, μετάνοια, αγάπη, εμπάθεια.

“The Invisible Pilot”

Αυτό το ιδιότυπο ντοκιμαντέρ της ΗΒΟ ακολουθεί την ιστορία ενός φαινομενικά φιλήσυχου συζύγου και πατέρα, που απροσδόκητα αυτοκτόνησε, πέφτοντας από μια γέφυρα το 1977. Αρκετά χρόνια αργότερα αποκαλύπτεται μια άλλη ζωή που έμπλεκε την ύπνωση, τις μυστικές ταυτότητες και μια επικίνδυνη διπλή ζωή.

“Τραγούδα 2 / Sing 2”

Ο Μπάστερ Μουν και τα ζωάκια της παρέας του ετοιμάζονται για την εκθαμβωτική τους παράσταση στη λαμπερή πρωτεύουσα ψυχαγωγίας του κόσμου, αλλά θα πρέπει πρώτα να πείσουν τον μεγαλύτερο ροκ αστέρα του κόσμου να παίξει μαζί τους. Μόνο που θα είναι δύσκολο, καθώς έχει να εμφανιστεί στη σκηνή δεκαπέντε χρόνια. Μεγάλο box office hit και στην Ελλάδα, το δεύτερο μέρος του Sing δεν γνωρίζει από φάλτσα.