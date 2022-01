Τι παίζει στο Vodafone TV | Ιανουάριος 2022

To Vodafone TV, το σπίτι της HBO στην Ελλάδα καλωσορίζει το 2022 με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναρπαστικό περιεχόμενο, με κινηματογραφικές πρεμιέρες και μεγάλες αποκλειστικότητες HBO και HBOMax και είναι διαθέσιμο πάνω από όλα τα δίκτυα, χωρίς αποκωδικοποιητή και δεσμεύσεις, με μόλις 6,30 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν.



Euphoria - Season 2

Με σενάριο και σκηνοθεσία του Sam Levinson, και πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Emmy Zendaya, το “Euphoria” της HBOMax επιστρέφει στο Vodafone TV με τη δεύτερη σεζόν του. Ανάμεσα στις αλληλένδετες ζωές της πόλης του East Highland, η 17χρονη Rue (Zendaya) πρέπει να βρει ξανά την ελπίδα, ενώ παράλληλα εξισορροπεί τις πιέσεις της αγάπης, της απώλειας και του εθισμού.



Peacemaker

Το “Peacemaker” της HBOMax εξερευνά την ιστορία ενός χαρακτήρα του συναρπαστικού DC Extended Universe που γνώρισε και λάτρεψε το κινηματογραφικό κοινό στο "The Suicide Squad", του Christopher Smith ή αλλιώς Peacemaker, ενός θεαματικά ματαιόδοξου ανθρώπου που πιστεύει στην ειρήνη με οποιοδήποτε κόστος, ανεξάρτητα από το πόσους ανθρώπους πρέπει να σκοτώσει για να την αποκτήσει. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι John Cena (Peacemaker), Danielle Brooks (Adebayo), Freddie Stroma (Vigilante), Jennifer Holland (Harcourt), Chukwudi Iwuji (Murn), Steve Agee (Economos) και Robert Patrick (Auggie Smith).



The Gilded Age

Η Αμερικανική Χρυσή Εποχή ήταν μια περίοδος τεράστιων οικονομικών αλλαγών, μεγάλης σύγκρουσης μεταξύ του παλιού και του νέου, των τεράστιων περιουσιών που ήρθαν και χάθηκαν. Στο πλαίσιο αυτής της μεταμόρφωσης, το "The Gilded Age" της HBOMax ξεκινά το 1882 με τη νεαρή Marian Brook (Louisa Jacobson) να μετακομίζει από την αγροτική Πενσυλβάνια, στη Νέα Υόρκη μετά τον θάνατο του πατέρα της, για να ζήσει με τις θείες της Agnes van Rhijn (Christine Baranski) και Ada Brook (Cynthia Nixon).



Somebody Somewhere

Παρ' όλες τις απέραντες πεδιάδες και τα ατελείωτα λιβάδια του, το Κάνσας μπορεί να γίνει βαρετό για κάποιον σαν την Sam Miller. Στο εμπνευσμένο από τη ζωή της κωμικού και τραγουδίστριας Μπρίτζετ Έβερετ, “Somebody Somewhere” της HBOMax, η Sam (την οποία υποδύεται η Έβερετ) είναι ντόπια στην επιφάνεια, αλλά, κάτω από όλα, παλεύει να χωρέσει στο στενό καλούπι του Κάνσας.



The Righteous Gemstones – Season 2

Από τους δημιουργούς του “Vice Principals” και “Eastbound & Down”, η μαύρη κωμωδία “The Righteous Gemstones” της HBOMax επιστρέφει στο Vodafone TV για τη δεύτερη σεζόν της και αφηγείται την ιστορία μιας παγκοσμίου φήμης οικογένειας τηλευαγγελιστών, με μακρά παράδοση παρέκκλισης, απληστίας και φιλανθρωπικής εργασίας. Η δεύτερη σεζόν βρίσκει την οικογένεια Gemstone (Danny McBride, John Goodman, Adam DeVine κ.α.) να απειλείται από παλιούς και τωρινούς γνώριμους, με στόχο να καταστρέψουν την αυτοκρατορία τους.



Νέα επεισόδια από συναρπαστικές σειρές



Παράλληλα, το Vodafone TV φέρνει νέες σειρές από κορυφαία στούντιο. Όπως το “Darkness: Those Who Kill”, μία συναρπαστική δραματική σειρά από τη Δανία, γεμάτη βάναυσες δολοφονίες που απλώνουν έναν ιστό ίντριγκας και εξαπάτησης για τους αστυνομικούς που τις ερευνούν, με πρωταγωνιστή τον ντετέκτιβ Jan Michelson (Kenneth Christensen). Αλλά και τους πιο θρυλικούς κύκλους του “Doctor Who” (2η, 3η, και 4η σεζόν), με τον αγαπημένο, ομώνυμο ήρωα (David Tennant). Αλλά και το "Small Axe", με τις αυτοτελείς ιστορίες του γιορτάζουν το θάρρος και την κοινωνική ενότητα στο μεταλλασόμενο Λονδίνο των ετών 1969 – 1982.



Παράλληλα, συνεχίζονται στο Vodafone TV, με νέα επεισόδια, οι μεγάλες επιτυχίες της HBO, όπως το “The Sex Lives of College Girls” της υποψήφιας με Emmy συγγραφέως και παραγωγού Mindy Kaling, και το “And Just Like That”, το νέο κεφάλαιο της πρωτοποριακής σειράς του HBO "Sex and the City", που ακολουθεί τις Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) και Charlotte (Kristin Davis) καθώς πλοηγούνται στο ταξίδι από την περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στα 30 τους, στην ακόμα πιο περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στα 50 τους.



Κινηματογραφικές πρεμιέρες



The Matrix Resurrections

Επιστροφή σε έναν κόσμο, σκηνοθετημένο από την Lana Wachowski (“The Matrix”, “V for Vendetta”), που περιλαμβάνει δύο παράλληλες πραγματικότητες: Εκείνη της καθημερινής ζωής και μία δεύτερη που κρύβεται από πίσω της. Για να μάθει αν η πραγματικότητά του είναι ένα τέχνασμα, για να γνωρίσει πραγματικά τον εαυτό του, ο Mr. Anderson (Keanu Reeves) θα πρέπει να επιλέξει να ακολουθήσει το λευκό κουνέλι για άλλη μια φορά. Φυσικά, ο Neo ξέρει ήδη τι πρέπει να κάνει. Αλλά αυτό που δεν γνωρίζει ακόμη είναι ότι το Matrix είναι ισχυρότερο, πιο ασφαλές και πιο επικίνδυνο από ποτέ. Deja Vu! (Σε ειδική τιμή προβολής παράλληλα με τους κινηματογράφους €10.99).



Dune

Ο Γαλλοκαναδός σκηνοθέτης Denis Villeneuve μεταφέρει στον κινηματογράφο το καταπληκτικό σύμπαν του Αμερικανού συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Frank Herbert και παρουσιάζει το “Dune”, που έχει κερδίσει τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Πρόκειται για το συναρπαστικό ταξίδι ενός μυθικού και συναισθηματικά φορτισμένου ήρωα, του Paul Atreides (Timothée Chalamet), ενός λαμπρού και προικισμένου νεαρού άνδρα που γεννήθηκε με ένα μεγάλο πεπρωμένο. Καθώς οι συγκρούσεις πληθαίνουν για έναν υπερπολύτιμο πόρο, μόνο εκείνοι που μπορούν να νικήσουν τον φόβο τους θα επιβιώσουν.



Night House

Στο ψυχολογικό θρίλερ του David Bruckner, η Beth (Rebecca Hall) εμφανώς αναστατωμένη από τον απροσδόκητο θάνατο του συζύγου της, μένει μόνη της στο σπίτι δίπλα στη λίμνη, που έχτισε για εκείνη. Λίγο καιρό μετά το θάνατο του, ανησυχητικά οράματα μιας απόκοσμης, γοητευτικής παρουσίας στο σπίτι αρχίζουν να της γνέφουν. Αναζητώντας απαντήσεις, αρχίζει να ψάχνει τα πράγματα του συζύγου της, για να ανακαλύψει ανησυχητικά μυστικά.



Επιπλέον, το Vodafone TV φέρνει νέες πρεμιέρες στη μικρή οθόνη, αμέσως μετά το σινεμά, όπως το “My Son” του Christian Carion, με τους James McAvoy και Claire Foy ή το “Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings” από το Marvel Cinematic Universe (MCU), σε σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton. Παράλληλα, το Vodafone TV εμπλουτίζει τον κατάλογο των δωρεάν ταινιών με νέες προσθήκες.



Υπέροχο εκπαιδευτικό περιεχόμενο



Οι μικροί φίλοι του Vodafone TV μπορούν πλέον να απολαύσουν περιεχόμενο που θα διευρύνει τους ορίζοντές τους, Μέσω των μαθημάτων του Brainy, μαθητές δημοτικού μπορούν να παρακολουθήσουν ενισχυτικά μαθήματα, ενώ παιδιά και έφηβοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για τη φυσική, τον ηλεκτρισμό, το προγραμματισμό, αλλά και πολλά άλλα, μέσω των επεισοδίων του Generation Next.