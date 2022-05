Πρόεδρος της ΕΕΤΤ: «Η Ευρώπη θα πρέπει να κινηθεί με ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης για το 5G»

Σε ημερίδα που οργανώθηκε από τον ΕΤΝΟ (European Telecommunications Network Operators’ Association) συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ & Αντιπρόεδρος του BEREC για το 2022, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος. Η ημερίδα, που είχε τίτλο “Europe’s Internet Ecosystem: Is Everybody Contributing their Fair Share?”, πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στις Βρυξέλλες.



Στην τοποθέτησή του, ο κ. Μασσέλος αναφέρθηκε στους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ψηφιακή Δεκαετία (Digital Decade) με χρονικό ορίζοντα το 2030, για σύνδεση όλων των νοικοκυριών με δίκτυα Gigabit και πλήρη πληθυσμιακή κάλυψη σε δίκτυα 5G. Επισήμανε σχετικά ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κινηθεί ταχύτερα, αν θέλει να ανταγωνιστεί άλλες χώρες σε αριθμό FTTH/FTTP συνδέσεων ή στο ρυθμό ανάπτυξης του 5G. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη για ρυθμιστικές παρεμβάσεις και πολιτικές, οι οποίες αφενός θα ενθαρρύνουν τις σχετικές επενδύσεις σε υποδομές και αφετέρου θα ενισχύουν τη ζήτηση, εξασφαλίζοντας ότι οι υποδομές αυτές θα είναι οικονομικά βιώσιμες και προσβάσιμες σε όλους.





Αναφερόμενος στις στρατηγικές προτεραιότητες του BEREC, o Πρόεδρος της ΕΕΤΤ τόνισε ότι ο στόχος της πλήρους συνδεσιμότητας και της διασφάλισης της Ουδετερότητας του Διαδικτύου αλλά και η ανάληψη δράσεων προς την κατεύθυνση των αειφόρων και ανοιχτών ψηφιακών αγορών, παραμένουν κεντρικές επιδιώξεις για την επόμενη περίοδο. Ειδικά σε ό,τι αφορά το οικοσύστημα του Διαδικτύου, ο κ. Μασσέλος σημείωσε ότι ένας μικρός αριθμός μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών διαμορφώνει και περιορίζει τον ανταγωνισμό, γεγονός που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στον τελικό χρήστη και την πορεία των ψηφιακών αγορών. Το BEREC παρακολουθεί και υποστηρίζει ενεργά τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί το τελευταίο διάστημα για το θέμα αυτό, δίνοντας έμφαση στην Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).



Το πλήρες κείμενο της ομιλίας (στα αγγλικά) είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.