H άσκηση με αντιστάσεις κάνει καλό στους ηλικιωμένους

Θάνος Ξυδόπουλος

Για πολλούς ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, η άσκηση με αντιστάσεις μπορεί να μην είναι μέρος της καθημερινής ρουτίνας τους, αλλά μια νέα επιστημονική δήλωση υποδεικνύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για να βελτιωθεί η υγεία και η μακροζωία τους.

Η δήλωση, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Strength and Conditioning Research και υποστηρίζεται από την National Strength and Conditioning Association, υπογραμμίζει τα οφέλη της άσκησης αντοχής και αντίστασης σε ηλικιωμένους ενήλικες για υγιέστερη γήρανση.

«Η γήρανση, ακόμη και αν δεν υπάρχει χρόνια ασθένεια, συνδέεται με μια ποικιλία βιολογικών αλλαγών που μπορούν να συμβάλουν σε μείωση της μάζας των μυών, της δύναμης και της λειτουργίας του σκελετικού μυός», λέει η Maren Fragala, διευθύντρια επιστημονικών υποθέσεων στην Quest Diagnostics.

Η δήλωση παρέχει 11 πρακτικές εφαρμογές που χωρίζονται σε τέσσερις βασικές συνιστώσες: μεταβλητές σχεδιασμού προγράμματος, φυσιολογικές προσαρμογές, λειτουργικά οφέλη και αναφορές στην αδυναμία, την σαρκοπενία και άλλες χρόνιες καταστάσεις.

Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν προτάσεις για τύπους άσκησης και αριθμό επαναλήψεων και έντασης σε ομάδες ασθενών που θα χρειαστούν προσαρμογές με μοντέλα αντίστασης. Επίσης περιλαμβάνουν αναφορές για το πώς μπορούν να προσαρμοστούν τα προγράμματα άσκησης σε ηλικιωμένους με αναπηρίες ή σε άτομα που διαμένουν σε βοηθητικές εγκαταστάσεις διαβίωσης.

«Η έρευνα έχει δείξει ότι η άσκηση με αντιστάσεις είναι ένα ισχυρό μοντέλο φροντίδας για την καταπολέμηση της απώλειας μυϊκής δύναμης και μάζας στον γηράσκοντα πληθυσμό», είπε ο Mark Peterson, αναπληρωτής καθηγητής φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στο University of Michigan και ένας από τους ανώτερους συγγραφείς της νέας τοποθέτησης.

Και προσθέτει:«Πολύ λίγοι Αμερικανοί ηλικιωμένοι συμμετέχουν σε προγράμματα ασκήσεων με αντιστάσεις, κυρίως λόγω του φόβου, της σύγχυσης και της έλλειψης συναίνεσης. Με την υποστήριξη αυτής της δήλωσης από την National Strength and Condition Association ελπίζουμε ότι θα υπάρξει θετικό αντίκτυπο στην βελτίωση της γήρανσης του πληθυσμού».