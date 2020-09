Η Roche Hellas στον Αγώνα Digital Race for the Cure 2020

Οι εργαζόμενοι της Roche Hellas και της Roche Diagnostics Hellas έστειλαν ψηφιακά το δικό τους συμβολικό μήνυμα “for HER” ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Η Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas, συνεπείς όπως κάθε χρόνο στο ραντεβού τους για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού, συμμετείχαν ψηφιακά στον αγώνα Greece Race for the Cure, στέλνοντας ένα μήνυμα “for HER” – για εκείνη. Για να γνωρίζει κάθε γυναίκα τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του γυναικολογικού καρκίνου.

Ο αγώνας, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», πραγματοποιήθηκε στις 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου μέσω διαδικτύου, λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία COVID-19.

Στο Digital Race for the Cure συμμετείχαν συνολικά 101 εργαζόμενοι της Roche Hellas και της Roche Diagnostics Hellas, προκειμένου να στηρίξουν τους σκοπούς της διοργάνωσης. Από την πόλη, τη γειτονιά τους, ή ακόμη και από το σπίτι τους, «έτρεξαν» συμβολικά, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση πόρων και στην ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η Roche ήταν για μια ακόμη χρονιά επίσημος χορηγός του αγώνα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “for HER”, μιας ολιστικής καμπάνιας ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, των ωοθηκών και του τραχήλου της μήτρας. Η εκστρατεία αποτελεί μια πρωτοβουλία των εταιρειών Roche Hellas και Roche Diagnostics Hellas, υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ, της Ελληνικής HPV Εταιρείας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, με τη συνεργασία των συλλόγων ασθενών Άλμα Ζωής, Κ.Ε.Φ.Ι. και ΑγκαλιάΖΩ.

Η ενεργός στήριξη και συμμετοχή στο Race for the Cure εκφράζει τη δέσμευση της Roche στη στήριξη των ασθενών, μέσα από σταθερές και γόνιμες συνεργασίες με τους συλλόγους ασθενών. Ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή περίοδο, η εταιρεία έχει υλοποιήσει σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», με σκοπό την ενδυνάμωση των ασθενών και των οικογενειών τους.

«Στη Roche επενδύουμε συστηματικά σε δράσεις και συνεργασίες, με σκοπό τη στήριξη των ασθενών, αλλά και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπευτικής αντιμετώπισης. Με την εκστρατεία «for HER» και με τη σταθερή συμμετοχή μας σε διοργανώσεις όπως το Race for the Cure, θέλουμε να μεταδώσουμε ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται ενάντια στον καρκίνο του μαστού, αλλά και σε όλους όσοι βρίσκονται δίπλα τους: στους ιατρούς και τους νοσηλευτές τους, στα μέλη των οικογενειών τους, σε όλους όσοι τις αγαπούν και μοιράζονται τον αγώνα τους. Φέτος, μπορεί να μην τρέξαμε μαζί λόγω των συνθηκών, όμως για μια ακόμη χρονιά «τρέξαμε» με την καρδιά μας, για εκείνη, για όλες!», δήλωσε η κ. Άννα Παπακοσμοπούλου, Communications Value Lead της Roche Hellas.

«Το Άλμα Ζωής, μέσα από το Race for the Cure, μας έδωσε και φέτος, μέσα σε μία δύσκολη συγκυρία, την ευκαιρία να στηρίξουμε και να «τρέξουμε» συμβολικά πλάι στη μητέρα, την αδελφή, τη φίλη, την κάθε γυναίκα που δίνει ή έδωσε τη μάχη της για τη ζωή. Η συμμετοχή σ’ αυτόν τον μεγάλο και ωραίο αγώνα, μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους γιατί νιώθουμε ότι αποτελούμε κι εμείς μέρος της νίκης κατά του καρκίνου του μαστού, καθώς εργαζόμαστε καθημερινά προς την κατεύθυνση της διάθεσης καινοτόμων διαγνωστικών και αποτελεσματικών θεραπευτικών επιλογών», σημείωσε ο κ. Αθανάσιος Ακάλεστος Head of Medical Scientific Affairs & Healthcare Development της Roche Diagnostics Hellas.