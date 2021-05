Το υπερβολικό περικαρδιακό λίπος διπλασιάζει το κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας στις γυναίκες

Ζήσης Ψάλλας

Το λίπος γύρω από την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας όταν είναι υπερβολικό, σύμφωνα με ερευνητές του Mount Sinai.Οι γυναίκες με υψηλές ποσότητες περικαρδιακού λίπους έχουν διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ οι άνδρες είναι 50% πιο πιθανό.

Ερευνητές που συμμετείχαν σε μια πολυ-θεσμική συνεργασία εξέτασαν τη σχέση μεταξύ περικαρδιακού λίπους και κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας χρησιμοποιώντας σαρώσεις αξονικής τομογραφίας από την Πολυεθνική Μελέτη της Αθηροσκλήρωσης. Η μελέτη χρησιμοποίησε αξονική τομογραφία σε σχεδόν 7.000 γυναίκες και άνδρες ηλικίας μεταξύ 45 και 84 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε στοιχεία καρδιακής νόσου όταν ξεκίνησε η μελέτη.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για πάνω από 17 χρόνια και σημείωσαν ότι σχεδόν 400 από αυτούς εμφάνισαν καρδιακή ανεπάρκεια. Η ανάλυσή τους διαπίστωσε ότι το υπερβολικό περικαρδιακό λίπος συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες, ακόμα και μετά την προσαρμογή για καθορισμένους παράγοντες κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια όπως η ηλικία, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, ο καθιστικός τρόπος ζωής, η υψηλή αρτηριακή πίεση, το υψηλό σάκχαρο στο αίμα, η υψηλή χοληστερόλη και οι καρδιακές προσβολές του παρελθόντος.

Μετά τον υπολογισμό αυτών των παραγόντων κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια, ο υψηλός όγκος του περικαρδιακού λίπους αύξησε τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας κατά 100% στις γυναίκες και 50% στους άνδρες.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το περικαρδιακό λίπος συσχετίστηκε ασθενώς ή μέτρια με τον Δείκτη Μάζας Σώματος, την περιφέρεια μέσης ή άλλους δείκτες παχυσαρκίας. Και ότι παρέμεινε παράγοντας κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια ανεξάρτητα από την παχυσαρκία. Στην πραγματικότητα, το περικαρδιακό λίπος συσχετίστηκε με τις περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας ανεξάρτητα από το εάν οι συμμετέχοντες ήταν άπαχοι, υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.

Επίσης, σε ένα μικρότερο δείγμα συμμετεχόντων που υποβλήθηκαν σε CT κοιλιακής σάρωσης για να προσδιοριστεί η ποσότητα του λίπους της κοιλιάς κάτω από το δέρμα, το περικαρδιακό λίπος προέβλεψε τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και όταν ελήφθη υπόψη το υπερβολικό λίπος της κοιλιάς.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology.