Αlmora PLUS® CISTUS COMPLEX, ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και θωράκιση του οργανισμού

Ένα νέο καινοτόμο σκεύασμα για την ενίσχυση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος κυκλοφόρησε πρόσφατα η ΕLPEN, εμπλουτίζοντας την ήδη επιτυχημένη σειρά προϊόντων almora PLUS®. Το almora PLUS® CISTUS COMPLEX είναι ένα σύγχρονο συμπλήρωμα διατροφής με καινοτόμο και μοναδική σύνθεση 4 συστατικών φυσικής προέλευσης, τα οποία εμφανίζουν αντιϊκή και αντιβακτηριακή δράση, καθώς και ευεργετικά οφέλη για τη θωράκιση του οργανισμού.



Η διατήρηση ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος αποτελεί την πρώτη άμυνα του οργανισμού απέναντι στις εποχικές λοιμώξεις. Στις πιο συχνές νόσους παγκοσμίως συγκαταλέγεται το κοινό κρυολόγημα, το οποίο οδηγεί σε σημαντική νοσηρότητα, επιπλοκές και ημέρες χαμένες από εργασία και εκπαίδευση.



Η δημιουργία του almora PLUS® CISTUS COMPLEX βασίστηκε στο πρώτο εργαστήριο της φαρμακευτικής επιστήμης, που δεν είναι άλλο από την ίδια τη φύση. Τα φαρμακευτικά φυτά είναι άλλωστε από τα αρχαιότερα θεραπευτικά μέσα που ανακάλυψε ο άνθρωπος και αποτελούν τη βάση της σύγχρονης φαρμακευτικής επιστήμης. Το almora PLUS® CISTUS COMPLEX είναι κατάλληλο για ενήλικες και περιέχει 4 συστατικά φυτικής προέλευσης, το Cistus creticus, το βασιλικό πολτό, τον ψευδάργυρο και το σελήνιο. Τα σημαντικά τους οφέλη αποδεικνύονται από έναν μεγάλο αριθμό εργαστηριακών μελετών, που τεκμηριώνουν τη συμβολή τους στη θωράκιση του οργανισμού.

Η ανάπτυξη του καινοτόμου αυτού σκευάσματος πραγματοποιήθηκε μετά από ενδελεχή μελέτη του Cistus creticus (Λαδανιά), το οποίο συνδυάστηκε με άλλα φυσικά συστατικά και ιχνοστοιχεία. Το κρητικό αυτό βότανο είναι γνωστό από την αρχαιότητα ως φαρμακευτικό φυτό. Η ευεργετική του δράση τεκμηριώνεται από σύγχρονες εργαστηριακές μελέτες που τεκμηριώνουν τη συμβολή του στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι των εποχικών ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων, καθώς και στη βελτίωση των συμπτωμάτων τους. Η θετική επίδραση του Cistus creticus αποδίδεται στην υψηλή περιεκτικότητα του εκχυλίσματός του σε πολυφαινόλες.



Από ευρήματα μελετών προκύπτει, πως το εκχύλισμά του παρουσιάζει αντιική δράση κατά του παθογόνου ιού της γρίπης (Η7Ν7)1, ενώ δεν ενέχει τοξικές παρενέργειες ή ανάπτυξη αντοχής σε σύγκριση με άλλα φάρμακα2. Η αντιμικροβιακή δράση του αποδεικνύεται από κλινική μελέτη που έδειξε βελτίωση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με λοίμωξη του ανωτέρου αναπνευστικού στους οποίους χορηγήθηκε το συγκεκριμένο εκχύλισμα3. Σε φαρμακολογικές μελέτες διαπιστώθηκε επίσης, πως το συγκεκριμένο βότανο εμφανίζει ισχυρή αντιβακτηριακή δραστικότητα έναντι των βακτηρίων Gram+4.



O Βασιλικός Πολτός αποτελεί ένα ακόμη συστατικό της ειδικά μελετημένης σύνθεσης του almora PLUS® CISTUS COMPLEX. Αποτελώντας μια από τις πιο γνωστές υπερτροφές με πολυάριθμα οφέλη για την υγεία, το συγκεκριμένο συστατικό παρουσιάζει ισχυρή αντιβακτηριακή δράση έναντι του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου και του E.coli5. To almora PLUS® CISTUS COMPLEX περιέχει επίσης Ψευδάργυρο και Σελήνιο, συστατικά που συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.





Το almora PLUS® CISTUS COMPLEX φέρει την υπογραφή ποιότητας της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, που αποτελεί συνώνυμο του αξιόπιστου Ελληνικού Φαρμάκου εδώ και 55 χρόνια. Η κυκλοφορία του έρχεται να προστεθεί στη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής almora PLUS®, που μετρούν περισσότερα από 40 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη κάθε ελληνικής οικογένειας. Aποτελούν την πλέον αποτελεσματική λύση για τις ανάγκες ενυδάτωσης και ενίσχυσης του οργανισμού σε περιπτώσεις αυξημένων απωλειών υγρών ή/και μειωμένης πρόσληψής τους (διάρροια, έμετος, έντονη εργασία, υψηλές θερμοκρασίες/καύσωνας, ταξίδια, κατανάλωση αλκοόλ), γαστρεντερικών διαταραχών, αλλά και όταν είναι απαραίτητη η θωράκιση του οργανισμού και η διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος.



