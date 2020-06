Η αθηροσκλήρωση εξελίσσεται ταχύτατα σε υγιείς ανθρώπους ηλικίας 40-50 ετών

Ζήσης Ψάλλας

Το περιοδικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (Journal of the American College of Cardiology) δημοσίευσε νέα δεδομένα από τη μελέτη PESA-CNIC-Santander που δείχνει ότι οι πλάκες αθηρώματος επεκτείνονται γρήγορα στις αρτηρίες των ασυμπτωματικών ατόμων ηλικίας μεταξύ 40 και 50 ετών.

Η μελέτη παρακολουθεί 4.200 υγιείς μεσήλικες άνδρες και γυναίκες με μη επεμβατική τεχνολογία απεικόνισης και βιοδείκτες -για περισσότερα από 10 χρόνια.

Οι απλούστερες τεχνικές απεικόνισης όπως οι υπέρηχοι 2-D και 3-D είναι προσβάσιμες και δεν συνεπάγονται έκθεση σε ακτινοβολία. Με αυτές τις τεχνικές, οι επιστήμονες μπορούν να εντοπίσουν και να ποσοτικοποιήσουν τον όγκο της αθηροσκληρωτικής νόσου και να παρακολουθούν με ακρίβεια την εξέλιξή της.

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες Πρόληψης του 2019 αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των τεχνικών απεικόνισης για την αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε άτομα πέρα ​​από τους συμβατικούς παράγοντες κινδύνου της ηλικίας, του φύλου, της υπέρτασης, της χοληστερόλης, του καπνίσματος και του διαβήτη.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο υπέρηχος των περιφερειακών αρτηριών είναι μια πιο αποτελεσματική μέθοδος για την ανίχνευση της εξέλιξης της αθηροσκλήρωσης σε σχέση με το στεφανιαίο ασβέστιο μέσω CT, δήλωσε η Beatriz López-Melgar, εκ των συγγραφέων της μελέτης.

Η αθηροσκλήρωση χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση λιπαρών αποθέσεων στα αρτηριακά τοιχώματα. Η νόσος ανιχνεύεται συνήθως σε προχωρημένο στάδιο, όταν έχει ήδη προκαλέσει κλινικά συμβάντα όπως καρδιακή προσβολή ή ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η θεραπεία της νόσου σε αυτό το συμπτωματικό στάδιο είναι περιορισμένης αποτελεσματικότητας και οι περισσότεροι ασθενείς αντιμετωπίζουν μειωμένη ποιότητας ζωής.

Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που αναλύει την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης σε συχνά διαστήματα. Η προηγούμενη άποψη ήταν ότι η ασθένεια εξελίσσεται αργά καθόλη τη διάρκεια της ζωής. Ωστόσο, τα νέα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ασθένεια εξελίσσεται πολύ γρήγορα στο 40% των ατόμων που αναλύθηκαν.

Μελλοντικά δεδομένα από τη μελέτη PESA θα δείξουν εάν αυτή η εξέλιξη σχετίζεται με επακόλουθα καρδιαγγειακά συμβάντα. Μέχρι τώρα, η ταχύτητα της εξέλιξης της αθηροσκλήρωσης δεν ήταν παράγοντας για την αξιολόγηση του ατομικού κινδύνου.