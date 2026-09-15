Γράφει ο Δρ. Αστέριος Γ. Διάφας, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διευθυντής Κλινικής Οφθαλμικής Ογκολογίας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Το χοριοειδικό μελάνωμα είναι ο συχνότερος πρωτοπαθής κακοήθης όγκος που εμφανίζεται εντός του οφθαλμού στους ενήλικες. Παρότι πρόκειται για μια σπάνια μορφή καρκίνου, η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική για την όραση αλλά και για την επιβίωση του ασθενούς.

Τι είναι το χοριοειδικό μελάνωμα;

Το χοριοειδικό μελάνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος που αναπτύσσεται στον χοριοειδή χιτώνα, ένα στρώμα του οφθαλμού που βρίσκεται κάτω από τον αμφιβληστροειδή. Ο χοριοειδής χιτώνας είναι πλούσιος σε αιμοφόρα αγγεία και τροφοδοτεί τον αμφιβληστροειδή με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά.

Το μελάνωμα προέρχεται από τα κύτταρα που παράγουν μελανίνη, δηλαδή τη χρωστική ουσία που δίνει χρώμα στο δέρμα, στην ίριδα και σε άλλους ιστούς. Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουμε το μελάνωμα ως καρκίνο του δέρματος, αυτό μπορεί να εμφανιστεί και στον οφθαλμό.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Το χοριοειδικό μελάνωμα εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και σε άτομα με ανοιχτό χρώμα δέρματος και ματιών. Εμφανίζεται τυχαία στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς γνωστό κληρονομικό αίτιο. Αν και η έκθεση στον ήλιο θεωρείται σημαντικός παράγοντας για το μελάνωμα του δέρματος, δεν υπάρχει σαφής επιστημονική απόδειξη ότι η υπεριώδης ακτινοβολία αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα εμφάνισης του χοριοειδικού μελανώματος.

Ποια συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν;

Το χοριοειδικό μελάνωμα συχνά δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα και ανακαλύπτεται τυχαία στον προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο. Όταν υπάρχουν συμπτώματα, αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν θολή όραση, παραμόρφωση της κεντρικής όρασης, σκιές ή «μαύρα σημεία» στο οπτικό πεδίο. Γι’ αυτό το λόγο, οποιαδήποτε αλλαγή στην όραση πρέπει να αξιολογείται άμεσα από οφθαλμίατρο.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση τίθεται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο με τη βοήθεια ειδικών εξετάσεων. Η βασική εξέταση είναι η βυθοσκόπηση, όπου ο γιατρός εξετάζει το εσωτερικό του οφθαλμού. Το υπερηχογράφημα του οφθαλμού, καθώς και άλλες ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις, είναι χρήσιμα για την εκτίμηση του μεγέθους και των χαρακτηριστικών του όγκου. Αν και η διάγνωση τίθεται κυρίως κλινικά και απεικονιστικά, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί βιοψία του όγκου. Σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης, μπορεί να χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν η νόσος έχει επεκταθεί σε άλλα όργανα.

Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές;

Η θεραπεία εξαρτάται από το μέγεθος και τη θέση του όγκου, καθώς και από τη γενική κατάσταση του ασθενούς. Η έγκαιρη θεραπεία αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ελέγχου της νόσου.

Οι βασικές επιλογές περιλαμβάνουν:

Ακτινοθεραπεία : Είναι η πιο συχνή θεραπεία και εφαρμόζεται με ειδική τεχνική που στοχεύει μόνο τον όγκο, διατηρώντας όσο γίνεται τον οφθαλμό και την όραση.

Χειρουργική αφαίρεση : Σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου μπορεί να χρειαστεί αφαίρεση του οφθαλμού και η εφαρμογή οφθαλμικής πρόθεσης. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί χειρουργική αφαίρεση μόνο του όγκου.

Παρακολούθηση : Σε πολύ μικρούς ή ύποπτους όγκους, μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να επιλεγεί στενή παρακολούθηση.

Μπορεί να δώσει μεταστάσεις;

Ναι. Το χοριοειδικό μελάνωμα μπορεί να εξαπλωθεί μέσω της αιματικής κυκλοφορίας σε άλλα όργανα, συχνότερα στο ήπαρ. Για τον λόγο αυτό, μετά τη διάγνωση και την επιτυχημένη αντιμετώπιση του όγκου, απαιτείται τακτικός έλεγχος με απεικονιστικές εξετάσεις. Η μακροχρόνια παρακολούθηση είναι συχνά απαραίτητη.

Μπορούμε να το προλάβουμε;

Δυστυχώς, δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος πρόληψης. Ωστόσο, ο τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος, ιδιαίτερα μετά τα 40 έτη, η έγκαιρη αξιολόγηση οποιασδήποτε αλλαγής στην όραση, καθώς και η στενή παρακολούθηση υψηλού κινδύνου οφθαλμικών βλαβών μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση.

Συμπέρασμα

Το χοριοειδικό μελάνωμα είναι ένας σπάνιος αλλά σοβαρός κακοήθης όγκος του οφθαλμού. Συχνά δεν δίνει συμπτώματα στα αρχικά στάδια, γεγονός που καθιστά τον προληπτικό έλεγχο ιδιαίτερα σημαντικό. Η σύγχρονη ιατρική διαθέτει αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές που μπορούν να σώσουν τη ζωή του ασθενούς, να διατηρήσουν τον οφθαλμό και, σε αρκετές περιπτώσεις, την όραση. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή παρακολούθηση αποτελούν το κλειδί για την καλύτερη δυνατή έκβαση για τον ασθενή.

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