Η τεχνολογία mRNA, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τα εμβόλια κατά της COVID-19, κάνει τώρα το επόμενο μεγάλο βήμα της. Στις 5 Αυγούστου 2026, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το mFLUSIVA (mRNA-1010) της Moderna, το πρώτο εμβόλιο mRNA κατά της εποχικής γρίπης. Πρόκειται για ένα ορόσημο που υπόσχεται να φέρει επανάσταση στην πρόληψη της γρίπης, προσφέροντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτερη προσαρμογή στα μεταλλασσόμενα στελέχη του ιού.

Το νέο εμβόλιο έλαβε πλήρη έγκριση για ενήλικες ηλικίας 50 έως 64 ετών, ενώ για τα άτομα 65 ετών και άνω δόθηκε επιταχυνόμενη έγκριση (fast track), με την προϋπόθεση η Moderna να υποβάλει πρόσθετα κλινικά δεδομένα που θα επιβεβαιώνουν το όφελός του και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

26,6% πιο αποτελεσματικό από τα συμβατικά εμβόλια

Η έγκριση βασίστηκε σε μια κλινική μελέτη Φάσης 3 με περισσότερους από 40.000 συμμετέχοντες ηλικίας 50 ετών και άνω. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το mRNA εμβόλιο ήταν 26,6% πιο αποτελεσματικό στην πρόληψη της εποχικής γρίπης σε σύγκριση με ένα ήδη εγκεκριμένο συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο τυπικής δόσης. Σε απόλυτους αριθμούς, το ποσοστό εμφάνισης γρίπης ήταν 2,0% στην ομάδα του mRNA-1010 έναντι 2,8% στην ομάδα σύγκρισης – μια διαφορά που μεταφράζεται σε περίπου 27% λιγότερα κρούσματα.

Το εμβόλιο έδειξε ισχυρή προστασία έναντι των επιμέρους στελεχών: 29,6% έναντι του στελέχους Α/Η1Ν1 και 22,2% έναντι του Α/Η3Ν2.

Πώς λειτουργεί και γιατί είναι ταχύτερο

Σε αντίθεση με τα περισσότερα συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια, τα οποία παράγονται σε αυγά και περιέχουν πρωτεΐνες του ιού, το mFLUSIVA χρησιμοποιεί την τεχνολογία mRNA. Το mRNA παρέχει προσωρινές γενετικές οδηγίες στα κύτταρα για να παράγουν τα ίδια αντιγόνα του ιού της γρίπης, ενεργοποιώντας έτσι την ανοσολογική απόκριση.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της τεχνολογίας mRNA είναι η ευελιξία και η ταχύτητα. Ενώ η παραγωγή ενός συμβατικού εμβολίου διαρκεί 4 έως 6 μήνες (λόγω της ανάπτυξης του ιού σε αυγά), το mRNA εμβόλιο μπορεί να σχεδιαστεί και να παραχθεί σε λιγότερο από το μισό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι επιστήμονες μπορούν να περιμένουν περισσότερο για να επιλέξουν τα στελέχη που πραγματικά κυκλοφορούν και να προσαρμόσουν το εμβόλιο με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Όπως συμβαίνει με όλα τα εμβόλια, το mFLUSIVA έχει κάποιες παρενέργειες. Οι συχνότερες είναι αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης (περίπου στα δύο τρίτα των ληπτών), κόπωση, πονοκέφαλος και μυαλγίες. Αυτές οι αντιδράσεις ήταν ήπιες έως μέτριες και παροδικές. Τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα ήταν σπάνια και παρόμοια μεταξύ της ομάδας του mRNA εμβολίου και της ομάδας σύγκρισης.

Η πορεία προς την έγκριση δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Ο FDA είχε αρχικά αρνηθεί να εξετάσει την αίτηση της Moderna, αλλά ανέστρεψε την απόφασή του. Η Moderna αναμένει ότι το mFLUSIVA θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα σημεία πώλησης για την περίοδο γρίπης 2026-2027, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής στην πρόληψη της γρίπης.

Η έγκριση του mFLUSIVA είναι κάτι περισσότερο από ένα νέο εμβόλιο. Είναι η απόδειξη ότι η πλατφόρμα mRNA μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία πέρα από την COVID-19, ανοίγοντας τον δρόμο για εμβόλια κατά άλλων αναπνευστικών ιών, αλλά και για θεραπείες σε εντελώς διαφορετικά πεδία. Για τον μέσο πολίτη, αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα έχουμε στη διάθεσή μας πιο αποτελεσματικά, πιο ευέλικτα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα εμβόλια για τη γρίπη -μια ασθένεια που παραμένει σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως, ειδικά στις ηλικιωμένες ομάδες. Το επόμενο βήμα είναι να αποδειχθεί στην πράξη εάν η ταχύτερη προσαρμογή της σύνθεσής του στα κυκλοφορούντα στελέχη θα μεταφραστεί σε καλύτερο έλεγχο της εποχικής γρίπης τα επόμενα χρόνια.