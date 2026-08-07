Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τα αιτήματα για την επανεξέταση της δικογραφίας που αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ειδικότερα, ο Ευάγγελος Μπακέλας δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων, με τα οποία ζητούσαν να ανοίξει εκ νέου η έρευνα για τις παράνομες υποκλοπές.

Εξετάζοντας ξεχωριστά καθένα από τα τέσσερα αιτήματα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν προκύψει νέα αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την επανέναρξη της έρευνας.

Όσον αφορά το αίτημα του Αντώνη Σαμαρά για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά την παρακολούθησή του, ο Εισαγγελέας έκρινε ότι δεν προσκομίστηκαν νέα δεδομένα, πέρα από εκείνα που είχαν ήδη εξεταστεί από τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, και τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα.

Τα υπόλοιπα αιτήματα απορρίφθηκαν επίσης, για νομικούς λόγους.