ΗΠΑ: Ένταση στο Σεντ Λούις μετά την αθώωση ενός αστυνομικού για τη δολοφονία ενός Αφροαμερικανού

Χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές στο Σεντ Λιούις τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετά την απαλλαγή ενός λευκού πρώην αστυνομικού από τις κατηγορίες για δολοφονία ενός μαύρου υπόπτου.



Μια ειρηνική διαδήλωση για την αθωωτική ετυμηγορία της Παρασκευής είχε βίαιη κατάληξη, όταν η αστυνομία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια μικρή ομάδα διαδηλωτών, τρία χρόνια αφότου αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε άλλον έναν μαύρο ύποπτο στο κοντινό προάστιο Φέργκιουσον, προκαλώντας οργή και διαμάχη σε όλη τη χώρα.



Αστυνομικοί εκτόξευσαν δακρυγόνα καθώς διαδηλωτές έσπαζαν βιτρίνες μιας βιβλιοθήκης, ενός εστιατορίου και ενός σπιτιού και εκσφενδόνιζαν τούβλα και μπουκάλια νερού εναντίον τους. Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.



Ο πρώην δημοτικός αστυνομικός Τζέισον Στόκλεϊ, 36 ετών, κρίθηκε αθώος για δολοφονία πρώτου βαθμού του Άντονι Λαμάρ Σμιθ, 24 ετών, που πυροβολήθηκε μέχρι θανάτου στις 20 Δεκεμβρίου του 2011.



Αφού έγινε γνωστή η απόφαση, περίπου 600 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία από το δικαστήριο προς το κέντρο του Σεντ Λιούις φωνάζοντας "No justice, no peace" ("Όχι δικαιοσύνη, όχι ειρήνη") και ("Hey hey! Ho ho! These killer cops have got to go!) ("Αυτοί οι φονιάδες αστυνομικοί πρέπει να φύγουν!") Ορισμένοι κρατούσαν εμβλήματα του κινήματος "Black Lives Matter" (Οι ζωές των μαύρων μετρούν).



"Είμαι λυπημένος, είμαι πληγωμένος, είμαι τρελαμένος. Δεν πετύχαμε καμία πρόοδο μετά το Φέργκιουσον, αυτό είναι σαφές. Οι αστυνομικοί μπορούν ακόμη να μας σκοτώνουν ατιμώρητα", είπε ο αιδεσιμότατος Κλίντον Στάνσιλ μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο Ρόιτερς.



Το Φέργκιουσον έγινε το επίκεντρο μιας εθνικής διαμάχης για τις φυλετικές σχέσεις μετά τον θάνατο του μαύρου εφήβου Μάικλ Μπράουν από τον λευκό αστυνομικό Ντάρεν Ουίλσον στις 9 Αυγούστου 2014. Διαδηλώσεις και συγκρούσεις ξέσπασαν μετά την απόφαση του δικαστηρίου να αθωώσει τον κατηγορούμενο, δίνοντας ώθηση στο κίνημα Black Lives Matter.



Μετά την ετυμηγορία της Παρασκευής, μια ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να βγει στον αυτοκινητόδρομο Interstate 40 αλλά εμποδίστηκε από την αστυνομία. Μια άλλη ομάδα απέκλεισε μια διασταύρωση με τα μέλη της να κάθονται κάτω στο οδόστρωμα τηρώντας σιγή έξι λεπτών.



Μετά τη διάλυση των περισσότερων διαδηλωτών, μια μικρότερη ομάδα την οποία η αστυνομία χαρακτήρισε "ταραχοποιούς" άρχισε να περιφέρεται στους δρόμους κοροϊδεύοντας τους αστυνομικούς που αποβιβάστηκαν από κλούβες φορώντας στολή εξάρτυσης για την αντιμετώπιση ταραχών.



«Πληροφορίες για τούβλα που εκσφενδονίστηκαν εναντίον της αστυνομίας. Αυτή δεν είναι διαδήλωση. Είναι έγκλημα. Συμπαραστεκόμαστε στους αστυνομικούς μας. Αυτή η βία δεν θα γίνει ανεκτή», ανέφερε στο Twitter o κυβερνήτης του Μιζούρι Έρικ Γκρέιτενς.



Ο Σμιθ πυροβολήθηκε πέντε φορές μέσα στο αυτοκίνητό του αφού προσπάθησε να διαφύγει από τον Στόκλεϊ και τον συνάδελφό του, έπειτα από μια υποτιθέμενη συμφωνία για αγοραπώληση ναρκωτικών, σύμφωνα με τις αρχές.



Η πολιτική αγωγή είπε στο δικαστήριο πως στη διάρκεια της καταδίωξης, ο Στόκλεϊ είχε ακουστεί να λέει μέσα από το περιπολικό πως επρόκειτο να σκοτώσει τον Σμιθ.



Κατ΄ εντολήν του Στόκλεϊ, ο οδηγός του περιπολικού εμβόλισε το όχημα του Σμιθ με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να σταματήσουν. Τότε ο Στόκλεϊ πλησίασε το αυτοκίνητο του Σμιθ και τον πυροβόλησε πέντε φορές με το υπηρεσιακό του περίστροφο, όπως καταγράφεται σε έγγραφα του δικαστηρίου.



Ο πρώην αστυνομικός πίστευε πως ο Σμιθ ήταν οπλισμένος, δήλωσαν οι συνήγοροί του, και στο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα όπλο. Όμως η πολιτική αγωγή δήλωσε πως ο Στόκλεϊ είχε τοποθετήσει το όπλο το οποίο έφερε μόνο DNA του Στόκλεϊ.



Ο δικηγόρος του Στόκλεϊ, ο Νιλ Μπραντρέιντζερ, δήλωσε πως ο πελάτης του αισθάνεται ανακούφιση από την ετυμηγορία. «Ήταν ένας μακρύς δρόμος για κείνον», είπε ο Μπραντρέιντζερ.



