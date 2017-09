Αποκάλυψη: Το Αζερμπαϊτζάν μεταφέρει όπλα στους Τζιχαντιστές

Εμπόριο θανάτου, με την επίσημη έγκριση πολλών κρατών για τον ανεφοδιασμό τρομοκρατών, ήρθε στο φως της δημοσιότητας από Βουλγάρα ερευνήτρια δημοσιογράφο και πρωτοδημοσιεύθηκε στην βουλγαρική ιστοσελίδα trud.bg.Στην επιχείρηση είχαν ανάμειξη πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις (και η ελληνική) καθώς δέχτηκαναίτημα του Αζερμπαϊτζάν να αποδεχθούν ως «διπλωματικές πτήσεις» την μεταφορά οπλικών συστημάτων με εμπορικά αεροσκάφη που ανεφοδιάζονταν στα πολιτικά τους αεροδρόμια και πετούσαν στον εναέριο χώρο τους.Την κρατική αεροπορική εταιρία «Silk Way Airlines» του Αζερμπαϊτζάν χρησιμοποιούσαν –με διπλωματικά χαρτιά- προκειμένου να αποστέλλονται όπλα στους τζιχαντιστές στη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Κογκό.Τουλάχιστον 350 πτήσεις με διπλωματικό -δήθεν- περιεχόμενο πραγματοποίησε η «Silk Way Airlines» , μεταφέροντας δεκάδες τόνους όπλα και πολεμοφόδια σε εμπόλεμες ζώνες, τα τελευταία τρία χρόνια. Σύμφωνα με πλήθος απόρρητων εγγράφων που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Βουλγάρα δημοσιογράφος Gaytandzhieva, με την κάλυψη των «διπλωματικών πτήσεων», ανεφοδιάζονταν τρομοκράτες.Η δημοσιογράφος, είπε στους ανταποκριτές που την ρώτησαν σχετικά, πως μόλις έλαβε τα απόρρητα έγγραφα, επικοινώνησε με την αρμόδια υπηρεσία της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν. Από εκεί πήρε την επιβεβαίωση πως τα έγγραφα ήταν όντως έγκυρα.Οι αποκαλύψεις της δημοσιογράφου τίναξαν το καπάκι της κατσαρόλας με τις φήμες που κόχλαζαν καιρό στον αέρα, αποκαλύπτοντας το απόρρητο πρόγραμμα αποστολής όπλων στους τρομοκράτες στο Ιράκ και τη Συρία, καθώς και στους μαχόμενους εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.Τα έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν πως με την «Silk Way Airlines» είχαν συμβόλαιο κατασκευάστριες εταιρίες όπλων από τις ΗΠΑ (μέσω του προγράμματος ειδικών επιχειρήσεων -U.S. Special Ops -USSOCOM), το Ισραήλ και τα Βαλκάνια, με χρηματοδότηση από την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την μεταφορά των όπλων. Στο «παιχνίδι» υπήρχε ανάμειξη και στρατιωτικών δυνάμεων από την Γερμανία, Δανία (στο Αφγανιστάν) και την Σουηδία στο Ιράκ.Στις πτήσεις για την μεταφορά όπλων η «Silk Way Airlines» πραγματοποιούσε στάσεις ανεφοδιασμού των αεροσκαφών της σε αεροδρόμια διαφόρων χωρών, παραμένοντας εκεί για μερικές ώρες χωρίς φυσικά να αποκαλύπτεται το φορτίο αφού καλυπτόταν από διπλωματική ασυλία, παραβαίνοντας τους κανονισμούς της ΙΑΤΑ ότι απαγορεύεται η στάση με επικίνδυνο φορτίο σε επιβατικά αεροδρόμια.Τα απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν είχε στείλει οδηγίες στην Βουλγαρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να δοθεί διπλωματική άδεια για τις πτήσεις της εταιρείας.Το αίτημα για διπλωματική άδεια παραμονής περιλάμβανε πληροφορίες για τον τύπο και την ποσότητα των επικίνδυνων φορτίων-όπλων και πολεμοφοδίων.Υπάρχει έγγραφο του βουλγαρικού υπουργείου Εξωτερικών που χορηγεί την εξαίρεση για «διπλωματικούς λόγους». Η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν είχε κάνει αίτημα προς τα υπουργεία Εξωτερικών «να κλείσουν τα μάτια» για τις επικίνδυνες αυτές πτήσεις. Αιτήματα είχαν γίνει προς Σερβία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία. Πολωνία, Τουρκία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΕΛΛΑΔΑ κλπ.H δημοσιογράφος Gaytandzhieva με επιτόπιο ρεπορτάζ αποκάλυψε τον οπλισμό που είχε αποσταλεί με διπλωματικές πτήσεις και είχε πέσει πλέον στα χέρια των κυβερνητικών δυνάμεων, αφού καταλήφθηκε το Χαλέπι.Στις 6 Ιουνίου 2015 ο 40χρονος Αμερικάνος πολίτης Francis Norvello, υπάλληλος της Purple Shovel, σκοτώθηκε σε έκρηξη ελαττωματικής εκτοξευόμενης με ρουκέτα βομβίδας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο χωριό Anevo της Βουλγαρίας. Άλλοι δύο Αμερικάνοι και δύο Βούλγαροι είχαν τραυματισθεί.Η αμερικάνικη πρεσβεία στη Σόφια, με ανακοίνωσή της είχε αναφέρει ότι «με σύμβαση της αμερικάνικης κυβέρνησης επεξεργαζόταν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξοπλισμού μετριοπαθώς ανταρτών στη Συρία».Αποτέλεσμα; Λίγες ημέρες αργότερα ο Αμερικάνος πρεσβευτής στη Σόφια είχε απομακρυνθεί.Τα όπλα ήταν από εκείνα που ανεφοδίαζε η Purple Shovel, αλλά δεν χρησιμοποιούσαν οι «μετριοπαθείς αντάρτες στη Συρία», αλλά οι άλλοι - οι «κακοί».Τον Δεκέμβριο του περασμένου χρόνου, καθώς αναμετέδιδε τις εξελίξεις από τη μάχη στο Χαλέπι –ως ανταποκρίτρια βουλγάρικων Μέσων- η Gaytandzhieva, είχε ανακαλύψει και βιντεοσκοπήσει εννέα υπόγειες αποθήκες γεμάτες βαρύ οπλισμό με χώρα προέλευσης τη Βουλγαρία. Ανήκαν στην Al Nusra Front (διάδοχο της Al Qaeda στη Συρία χαρακτηρισμένη από τον ΟΗΕ ως τρομοκρατική οργάνωση).Τα απόρρητα έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν ακόμη πως αεροσκάφη του Αζερμπαϊτζάν μετέφεραν 282 τόνους «φορτία» (κυρίως βομβίδες PG-7VL), με δέκα «διπλωματικές πτήσεις» από Μπακού στη Ριέκα της Κροατίας για χάρη της Culmen International LLC, USA.ΥΓ. Όπως υποστηρίζει η δημοσιογράφος, απευθύνθηκε σε όλα τα προαναφερθέντα μέρη, χωρίς να λάβει απάντηση ή κάποιο σχόλιο…