Ικανοποίηση Παππά για την απόφαση να είναι ευρωπαϊκό ένα στα τρία Video On Demand

Τουλάχιστον το ένα στα τρία έργα που διατίθενται μέσω των υπηρεσιών Video On Demand (VoD) θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή παραγωγή αποφάσισε σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα του Οπτικοακουστικού τομέα, όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς.



Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λιθουανία και η Ρουμανία κατέθεσαν τροπολογία, ώστε η ποσόστωση των ευρωπαϊκών έργων στους καταλόγους των υπηρεσιών Video On Demand (VoD) να ανέρχεται τουλάχιστον στο 30%, αντί του 20% που προέβλεπε αρχικά η πρόταση της προεδρίας της Μάλτας. «Η προώθηση των ευρωπαϊκών έργων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτιστικής πολιτικής της Ευρώπης» τονίζεται, χαρακτηριστικά, στο σκεπτικό της τροπολογίας.



Στην παρέμβασή του, ο Νίκος Παππάς, αφού εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια προς τη Μεγάλη Βρετανία για το χθεσινό χτύπημα στο Μάντσεστερ, τόνισε -μεταξύ άλλων- ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα απροστάτευτα, μετατρέποντας την Ευρώπη σε πεδίο άνισου ανταγωνισμού με τις διεθνείς παραγωγές». Προς τον σκοπό αυτό και διαπιστώνοντας τη σύγκλιση σημαντικού αριθμού κρατών-μελών υπέρ της ποσόστωσης του 30%, η Ελλάδα δήλωσε πως είναι διατεθειμένη -προκειμένου να επιτευχθεί σήμερα η συμφωνία- να συμφωνήσει με αυτό το ποσοστό, παρότι δική της θέση παραμένει το 40%. Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κάλεσε, επίσης, το Συμβούλιο να υιοθετήσει κανόνες για την προστασία, ιδιαίτερα των ανηλίκων, από την ανεξέλεγκτη προβολή διαφημίσεων αλκοολούχων ποτών και επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει πρόνοια για την προστασία της νομοθεσίας του κράτους λήψης περιεχομένου, στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται και δεν επιτυγχάνεται η συνεννόηση με τις αρχές του κράτους εκπομπής.



Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Νίκος Παππάς δήλωσε: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, κυρίως σε ό,τι αφορά την προστασία του "made in Europe" οπτικοακουστικού προϊόντος. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η Ελλάδα -οικοδομώντας, από την πρώτη στιγμή και ιδιαίτερα προσεκτικά, τις συμμαχίες της- ήταν μία από τις χώρες που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναθεώρηση της αρχικής πρότασης προς το καλύτερο».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ