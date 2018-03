"Novartis for Adonis" - Άκρως εμπιστευτικό

H εισαγγελέας διαβίβασε στην επιτροπή της Βουλής αμελλητί, χωρίς δηλαδή αξιολόγηση, τα στοιχεία που της κατέθεσε η μάρτυρας με την κωδική ονομασία Αικατερίνη Κελέση

Ένα σημείωμα-επιστολή της Novartis που απευθύνεται προφανώς στον σημερινό αντιπρόεδρο της ΝΔ και πρώην υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με «οδηγίες προς ναυτιλλoμένους» ως προς την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί στον τομέα του φαρμάκου.Άλλες δύο επιστολές προς τον Αντώνη Σαμαρά και ένα ιδιόχειρο σημείωμα με αριθμό κινητού τηλεφώνου, ο οποίος έχει διαγραφεί πάνω σε ένα επίσημο επιστολόχαρτο του πρωθυπουργικού γραφείου, απέστειλε η εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη συμπληρωματικά επί της δικογραφίας για την υπόθεση Novartis προς την ελληνική Βουλή.Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτει η εφημερίδα «Αυγή» στην έκδοση της Τετάρτης 14 Μαρτίου.Το περιεχόμενο του δημοσιεύματος μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, ενώ περισσότερες πληροφορίες επ' αυτού μετέδωσε επίσης το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΠΕ- ΜΠΕ.Το ιδιόχειρο σημείωμα φέρεται να μετέφερε στην εταιρεία Novartis ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Φρουζής την επομένη της φερόμενης από τον ίδιο συνάντησής του με τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.Σύμφωνα με το ΑΠΕ και την εφημερίδα «Αυγή», τα συμπληρωματικά στοιχεία που έστειλε η εισαγγελέας διαφθοράς έχουν ως εξής:Σε γνώση των μελών της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση Novartis βρίσκονται νέα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη.H εισαγγελέας, που ερευνά την υπόθεση από το 2016 και συνεχίζει την έρευνα για τα μη πολιτικά πρόσωπα και για άλλα αδικήματα, διαβίβασε στην επιτροπή της Βουλής αμελλητί, χωρίς δηλαδή αξιολόγηση, τα στοιχεία που της κατέθεσε η μάρτυρας με την κωδική ονομασία Αικατερίνη Κελέση, όταν προσήλθε την περασμένη Παρασκευή στην Εισαγγελία αυτοβούλως.Η διαβίβαση των συμπληρωματικών στοιχείων πυροδοτεί νέο κύκλο αντιπαράθεσης, με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να κάνουν λόγο για «συνέχιση της γελοιότητας από τη γνωστή συμμορία» και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη να κατηγορεί την Ελένη Τουλουπάκη για παράβαση καθήκοντος.Την ίδια ώρα, η εφημερίδα «Αυγή» επικαλείται έγγραφο της Novartis, υπό τον τίτλο «Proposal for Adonis», με το οποίο η εταιρεία φέρεται να δίνει οδηγίες στην κυβέρνηση Σαμαρά για τη φαρμακευτική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει.Ανάμεσα στα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης είναι ένα ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς γράφει το τηλέφωνο του τότε αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.Σύμφωνα με την Αικατερίνη Κελέση, το σημείωμα αυτό το είχε ο κ. Φρουζής την επομένη της συνάντησής του με τον Αντώνη Σαμαρά. Στα στοιχεία που έχει καταθέσει η Αικατερίνη Κελέση είναι και μια carte visite του τότε πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τα τηλέφωνα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.Στην επιτροπή της Βουλής έχουν διαβιβαστεί και δύο επιστολές της Novartis, με τις οποίες η εταιρεία ζητεί συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό. Οι δύο επιστολές είχαν σταλεί εν όψει του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, προκειμένου εκεί η εταιρεία να έχει συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως όμως υπογράμμιζαν χθες συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Σαμαράς δεν μετέβη στο Νταβός ούτε το 2013 ούτε το 2014.Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μία επιστολή, τον Ιανουάριο του 2013, γίνεται μνεία στο ότι η Novartis Ελλάδος είναι μία από τις 14 εταιρείες που συγκροτούν το think tank για να οδηγήσει την Ελλάδα από τα προγράμματα διάσωσης στη σταθερότητα και την ανάκαμψη.Στη δεύτερη επιστολή προς τον κ. Σαμαρά, η Νοvartis επίσης προτείνει στον πρώην πρωθυπουργό να έχει συνάντηση με στέλεχος της μητρικής εταιρείας, κάνει αναφορά στο ΜΟU για τη φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα και επαναλαμβάνει τη μνεία στη δεξαμενή σκέψης για τη μετάβαση της Ελλάδας στη σταθερότητα και την ανάπτυξη.Όπως δημοσιεύει στο σημερινό της φύλλο η «Αυγή», στη δικογραφία υπάρχει άλλο ένα έγγραφο της Novartis με οδηγίες για την πολιτική της εταιρείας το 2014. Το έγγραφο έχει συνταχθεί τον Ιανουάριο του 2014 και ζητείται να κλειστεί συνάντηση με τον Α. Σαμαρά, παρουσία του υπουργού Υγείας, στην οποία θα επιβεβαιωθεί η πρόθεση της Novartis να παραμείνει στην αγορά υπό την προϋπόθεση να επιβραβεύεται η καινοτομία της.Η εφημερίδα «Αυγή» αναφέρει ότι στο CD με τα 165 αρχεία υπαλλήλων της Novartis, που επίσης έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, περιλαμβάνονται και εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας που αναφέρονται στη φαρμακευτική πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά, υπό τον τίτλο «Proposal Novartis for Adonis».«Ενδεικτικό είναι το έγγραφο που συνέταξε από τις 26 Σεπτεμβρίου 2013 η υπάλληλος της Novartis Ι.Ρ. Σε αυτό το draft, σύμφωνα με πληροφορίες, δίνονται κατευθύνσεις υπό τον τίτλο "Κατάλογος προϊόντων σοβαρών παθήσεων του Ν. 3816 - Σεπτέμβριος 2013''. Εκεί διακρίνεται ρυθμιστική πρόταση, νομοθετική πρόταση και οικονομική πρόταση. Μεταξύ άλλων, ζητείται ''απαραίτητα'' να διατηρηθεί ο κατάλογος των προϊόντων ''σοβαρών παθήσεων''» σημειώνει η εφημερίδα και επικαλείται άλλο έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο η Novartis αναφέρεται σε «προϋποθέσεις για να διασφαλίσουμε την επάρκεια των προϊόντων της λίστας 3816 σε περίπτωση που θα διατίθενται μέσω του ιδιωτικού τομέα».Εκεί η εταιρεία προτείνει υπουργική απόφαση/νόμο που θα επιβάλει τη διάθεση των προϊόντων μέσω ιδιωτικών φαρμακείων. Προτείνει, επίσης, «οι φαρμακευτικές εταιρείες να παίρνουν ενημερωμένα στοιχεία από την ΗΔΙΚΑ ανά ΤΚ με τον αριθμό των εκτελεσθέντων συνταγών» και «οι χονδρέμποροι να είναι μόνο πιθανοί διανομείς των σκευασμάτων και οι φαρμακευτικές να επιλέγουν με ποιους θα συνεργάζονται».Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν αξιολογούν ως σημαντικές τις δύο επιστολές προς τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Το αντίθετο. Όπως σημείωναν, πρόκειται για επιστολές που έγιναν παραμονές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, με στόχο να υπάρξει συνάντηση στελεχών της εταιρείας μαζί του, αλλά ο κ. Σαμαράς δεν πήγε στο Νταβός ούτε τη μία ούτε τη δεύτερη φορά, δηλαδή δεν πήγε ούτε το 2013 ούτε το 2014.«Συνεχίζεται η γελοιότητα από τη γνωστή συμμορία» ανέφεραν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας πως, προτού δουν τα στοιχεία τα μέλη της επιτροπής, είχε γίνει διαρροή σε «γνωστό έντυπο» που επιτίθεται στον κ. Σαμαρά.Ανέφεραν ακόμη πως η γελοιότητα είναι τέτοια, που, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορήθηκε από την προστατευόμενη μάρτυρα με την κωδική ονομασία Αικατερίνη Κελέση ότι χρηματίστηκε το 2013 από τροχήλατη βαλίτσα που πήγε στο Μαξίμου, η επιστολή από τη Novartis με σκοπό να υπάρξει συνάντηση μαζί του πήγε στον Αντώνη Σαμαρά το 2014.Ζήτημα παράβασης καθήκοντος εκ μέρους της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη εγείρει η Δημοκρατική Συμπαράταξη.Ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, μέλος της ειδικής προκαταρκτικής επιτροπής, με αφορμή τη διαβίβαση νέων στοιχείων στη Βουλή, ανέφερε ότι «από τη στιγμή που σήμερα έρχεται στη Βουλή στοιχείο που κατέθεσε η μάρτυρας με την κωδική ονομασία Αικατερίνη Κελέση στις 9 Μαρτίου, δηλαδή σε χρόνο που η ειδική επιτροπή της Βουλής είχε την πλήρη αρμοδιότητα, σημαίνει ότι η κα Τουλουπάκη δεν έπρεπε να παραλάβει αυτά τα στοιχεία, αλλά να στείλει την Αικατερίνη Κελέση στη Βουλή».«Υπάρχει, συνεπώς, θέμα παράβασης καθήκοντος για την κα Τουλουπάκη» ανέφερε ο βουλευτής της ΔΗΣΥ Θ. Παπαθεοδώρου και πρόσθεσε ότι η σημερινή εξέλιξη δικαιολογεί και το αίτημά του να κληθεί άμεσα ως μάρτυρας στην επιτροπή ο Κωνσταντίνος Φρουζής.Θέμα παραβίασης της ποινικής δικονομίας εκ μέρους της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη έθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος επί τετράωρο εξέθεσε, χθες, ενώπιον της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής τις ενστάσεις του επί της ουσίας και της λειτουργίας της επιτροπής. Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε αστειότητες τις ερμηνείες γύρω από τα νέα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και κατηγόρησε την κα Τουλουπάκη ότι κακώς και κατά παράβαση της ποινικής δικονομίας τα παρέλαβε, αντί να στείλει την προστατευόμενη μάρτυρα στη Βουλή για να τα παραδώσει η ίδια στην ειδική επιτροπή. Ο Ε. Βενιζέλος επέμεινε στην ανάγκη να προχωρήσει σε βάθος έρευνα, σημειώνοντας ότι «για λόγους θεσμικής και πολιτικής εντιμότητας πρέπει να γίνει έρευνα εδώ, αλλιώς δεν θα ερευνηθεί ποτέ τίποτε».Η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου την προσεχή εβδομάδα, με αντικείμενο τον προγραμματισμό των εργασιών της.Διαβάστε επίσης: