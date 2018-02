«Jazz for kids: Η ιστορία ενός ρυθμού» στο θέατρο Αλκυονίς

Η παιδική μουσικοχορευτική παράσταση «Jazz For Kids: Η ιστορία ενός ρυθμού»

θα παιχτεί στο θέατρο Αλκυονίς από τις 11/2 και κάθε Κυριακή στις 11.30 πμ και για 7 εβδομάδες.



Μέσα από ένα μεγάλο μαγικό ταξίδι στον χρόνο η Γιαγιά «Jazz» μας αφηγείται την ιστορία της:

«Μια φορά και ένα καιρό στην Αφρική ήταν ένα μικρό παιδί. “Τραγούδι” το έλεγαν και είχε για φίλους κάτι όμορφες νεράιδες τις “Νότες”. Αιώνες τώρα μέσα από τα τάμ-τάμ και τους ήχους, ημέρευαν οι άνθρωποι και τα άγρια θηρία σε αυτά τα πράγματα κουμάντο έκανε ένας μάγος ο Ρυθμός».



Το Jazz for Kids: Η ιστορία ενός ρυθμού είναι μια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα παιδική παράσταση. Πάνω στη σκηνή ένα Πιάνο, ένα Κοντραμπάσο, ένα Σαξόφωνο και Κρουστά. Τέσσερις καταξιωμένοι μουσικοί με μαέστρο τον Αλέξανδρο Χρηστίδη, τετραμελές μπαλέτο με χορογράφο την Άνουσκα Οικονόμου και τέσσερις ακόμα ηθοποιοί με σκηνοθέτη τον Παναγιώτη Σπηλιώπουλο, σε κείμενα του Δημήτρη Λέντζου.



Η παράσταση έρχεται να ευαισθητοποιήσει και να ψυχαγωγήσει τους μικρούς μας φίλους όπου το παραμύθι πλαισιώνεται ζωντανά επί σκηνής με Jazz μουσικούς, χορευτές, video Art και σκηνικά εμπνευσμένα από έργα του Kandinsky, που παρασύρουν τα παιδιά σε μια ατμόσφαιρα δημιουργικής έκφρασης.



Το Jazz for Kids: Η ιστορία ενός ρυθμού μας ταξιδεύει με μελωδίες σε όλη την ιστορία της Jazz και προάγει την έννοια της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αλληλεγγύης.



Η μελωδία και ο ρυθμός είναι η αφορμή για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την πολυπολιτισμικότητα και την παγκόσμια γλώσσα των συναισθημάτων.



Στόχος της παράστασης είναι μέσα από την αφήγηση της ιστορίας, τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η μουσική και η ζωγραφική είναι παγκόσμιες γλώσσες και ότι ο πολιτισμός δεν έχει χώρα και χρώμα.



Είναι μια παιδική ματιά πάνω στη ζωή, μια αυθεντική και δημιουργική ελευθερία χωρίς όρια και σύνορα.

Μια νέα παραγωγή του Πολιτιστικού Πάρκου (politistikoparko.com)



Στο Θέατρο Αλκυονίς (Ιουλιανού 42-46,Πεδίον Άρεως, Αθήνα) κάθε Κυριακή από 4 Φεβρουαρίου 2018 στις 11.30πμ



Πληροφορίες - Κρατήσεις : 210 3647200 & 210 9211812 & 22990 42100



Συντελεστές παράστασης:



Κείμενο : Δημήτρης Λέντζος, Μουσική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Χρηστίδης, Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Σπηλιώπουλος, Κινησιολογία/χορογραφίες: Άνουσκα Οικονονόμου, Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Γιαννακάκης, Ηθοποιοί/Χορευτές: Ελένη Νζάνγκα ,Τίνα Σκλαβούνου, Ευδοκία Ράπτη (ΚΡΑΜΑ band), Ιωάννα Φλεμοτόμου, Ζακλίν Παλαμάρη, Άννα Κλιάφα, Αράν Μπογοζιάν, Αναστασία Μαργούτα.

Μουσικοί/Κρουστά -Ντράμς: Αλέξανδρος Xρηστίδης, Σαξόφωνο: Λευτέρης Κρητικός, Πιάνο: Νίκος Δρογώσης, Κοντραμπάσο: Μάρκος Αγραφιώτης, Οργάνωση/ Παραγωγή: Πολιτιστικό Πάρκο.



Πληροφορίες: τηλέφωνο 2103647200