«Λούφα»…καλοκαιρινή με κλασικές αγαπημένες ταινίες στη Nova!

Κλασικές αγαπημένες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, μεταξύ αυτών και οι τέσσερις ταινίες «Λούφα και Παραλλαγή» είναι το καλοκαίρι στη Nova προσφέροντας αμέτρητες ώρες ξενοιασιάς και απόλαυσης!Από την Πέμπτη 5 Ιουλίου και κάθε Πέμπτη μέχρι και το τέλος Ιουλίου, στις 23.00, από το Novacinema3HD, θα προβάλλεται μία ταινία από τη σειρά ταινιών «Λούφα και Παραλλαγή» και συγκεκριμένα: «Λούφα και Παραλλαγή» (5/7), «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο» (12/7), «Αϊ - 4: Λούφα και Απαλλαγή» (19/7) και τέλος «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στη Στεριά» (26/7).Παράλληλα, οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες για όλο τον Ιούλιο και στο Nova On Demand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να τις απολαύσουν όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.Όλο το καλοκαίρι μέχρι τέλος Αυγούστου, μία εξαιρετική επιλογή από αγαπημένες κλασικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου θα βρίσκεται επίσης στο Nova On Demand: οι βραβευμένες με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας «Όσα παίρνει ο άνεμος» με τους Βίβιαν Λι και Κλαρκ Γκέιμπλ και «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» με τον Τζιν Κέλι, «Καζαμπλάνκα», με τους Χάφρεϊ Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν, «Τραγουδώντας στη βροχή» με τους Τζιν Κέλι και Ντέμπι Ρέινολντς, «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές» με τις Μέριλιν Μονρόε και Τζέιν Ράσελ, «Ένα αστέρι γεννιέται» με την Τζούντι Γκάρλαντ,, «Η συμμορία των 11» με τους Φρανκ Σινάτρα και Ντιν Μάρτιν, το «Ποτέ την Κυριακή», του Ζυλ Ντασέν, για το οποίο ο Μάνος Χατζιδάκις κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, με τη Μελίνα Μερκούρη, «Υψηλή Κοινωνία» με τους Γκρέις Κέλι και Φρανκ Σινάτρα, «Δόκτωρ Ζιβάγκο» με τους Ομάρ Σαρίφ και Τζούλι Κρίστι, «Υπόθεση Τόμας Κράουν» με τους Στίβ ΜακΚουίν και Φέι Ντάναγουεϊ, «2001: Η Οδύσσεια του διαστήματος», «Το κουρδιστό πορτοκάλι» και «Λολίτα» του Στάνλει Κιούμπρικ και «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» με τους Μάρλον Μπράντο και Μαρία Σνάιντερ.Από το Nova On Demand τον Ιούλιο δεν λείπουν και ολόκληροι κύκλοι αγαπημένων σειρών, τα Nova Box Sets, συμπεριλαμβανομένων του 1ου και 2ου κύκλου της συγκλονιστικής σειράς «Τhe Handmaid's Tale», «Masters of Sex», «The Tudors» και η επιτυχημένη ιστορική σειρά της HBO «Rome».