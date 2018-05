Έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός, 87-69 τον Κολοσσό

Ανεβάζοντας στροφές στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάμψει άνετα την αντίσταση του Κολοσσού στη Ρόδο, κι έτσι, κάνοντας το 2-0 στη σειρά της προημιτελικής φάσης των πλέι οφ στην Α1 Ανδρών, πήρε το «εισιτήριο» για τους «4».



Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 87-69 του Κολοσσού στη Ρόδο, και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον ΠΑΟΚ, το εμπόδιο του οποίου καλούνται να περάσουν με πλεονέκτημα έδρας στα ημιτελικά (best of five).



Ο Καλάθης μπήκε... ορεξάτος σε εκτέλεση και δημιουργία και οι «πράσινοι» ξέφυγαν στο 6΄ με +10 (7-17). Ωστόσο, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, ο Τι Τζέι Μπρέι βρήκε τους διαδρόμους και ο Κολοσσός μείωσε σε 16-20 στο 10΄, ενώ πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -3 (39-42).



Ακόμη, πάντως, και σε μέρα που οι «πράσινοι» έψαχναν απεγνωσμένα το τρίποντο (τελείωσαν με 5/21), κατάφεραν με τις... εμπνεύσεις των Ογκαστ και Σίνγκλετον μέσα στην αντίπαλη ρακέτα στην τρίτη περίοδο να οικοδομήσουν στο 27΄ μία διαφορά ασφαλείας (+19, 44-63), μετά από επιμέρους σκορ 5-21, και να μην απειληθούν μέχρι το σφύριγμα της λήξης.



Τα δεκάλεπτα: 16-20, 39-42, 52-67, 69-87



ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Άρης Λυκογιάννης): Χάρις 2, Αγγελάκος 2, Μπρέι 16 (3), Ράιτ 14, Γιανγκ, Ουέαρ 6 (1), Σχίζας 5 (1), Γεωργαλλής 3 (1), Μπιλλής, Σταμάτης 8 (1), Παπαδάκης 9 (2), Τσαλμπούρης 4.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τσάβι Πασκουάλ): Σίνγλετον 14 (2), Ρίβερς 7 (1), Παππάς 11 (1), Βουγιούκας, Καλάθης 8, Τζέιμς 11, Γκιστ 4), Λεκαβίτσιους 5 (1), Όγκαστ 6, Λοτζέσκι 3, Αντετοκούνμπο 9, Μήτογλου 9.