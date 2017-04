Call of Duty: WWII - Επιστροφή στον B' Παγκόσμιο Πόλεμο

Το Call of Duty: WWII θα κυκλοφορήσει σε PC, PlayStation 4 και Xbox One στις 3 Νοεμβρίου.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης

Η Activision ανακοίνωσε πριν μερικές ημέρες αυτό που όλοι περιμέναμε: την επιστροφή της σειράς Call of Duty στις ρίζες της. Έπειτα από το ποιοτικό, αλλά δυστυχώς ανεπιθύμητο από πολλούς φαν της σειράς, ταξίδι στο διάστημα με το Infinite Warfare, το CoD επιστρέφει στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια και την κυκλοφορία του World at War, το 2008.Εταιρεία ανάπτυξης αυτήν τη φορά είναι η Sledgehammer Games, που μας είχε δώσει τo Advanced Warfare και είχε βοηθήσει στην ανάπτυξη του Modern Warfare 3. Η αλλαγή πλεύσης ήταν αναμενόμενη και πλέον αντί για μέλλον, το Call of Duty κοιτά το παρελθόν. Δείτε παρακάτω το πρώτο τρέιλερ, όπου όπως δηλώνεται «τα γραφικά είναι in-game», ενώ τα πλάνα είναι από το campaign του τίτλου.Αυτή τη φορά θα ακολουθήσουμε την US 1st Infantry Division, καθώς θα πολεμήσουμε στο ευρωπαϊκό μέτωπο του πολέμου. Οι αποστολές θα περιλαμβάνουν την D-Day (απόβαση στη Νορμανδία) που έχουμε δει ξανά στο παρελθόν σε τίτλους όπως Medal of Honor: Allied Assault και Call of Duty 2, αλλά και τη Μάχη των Αρδεννών.Κυρίως θα έχετε το ρόλο του "στραβαδιού"/"νέοπα" Private Daniels, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες αποστολές που θα σας βάζουν στο ρόλο μιας γυναίκας στο γαλλικό μέτωπο.Το παιχνίδι θα περιλαμβάνει έναν "κοινωνικό χώρο" αντίστοιχο με το Tower του Destiny, το οποίο θα ονομάζεται Headquarters, αλλά και ένα νέο War Mode, που θα σας τοποθετεί σε θρυλικές μάχες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.Multiplayer θα δούμε για πρώτη φορά στην E3 τον Ιούνιο, ενώ αναμένονται και πληροφορίες για το co-op mode του παιχνιδιού.