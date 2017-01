Δωρεάν το εκπληκτικό Mass Effect 2

Η EA προσφέρει άλλο ένα παιχνίδι με το "On the House" πρόγραμμα στοκαι αυτή τη φορά πρόκειται για το «μεγαθήριο» του 2010,Πρόκειται για τον καλύτερο τίτλο της σειράς και έναν από τους πιο πολυβραβευμένους όλων των εποχών με, αλλά και πολλαπλά βραβεία.Στο παιχνίδι αναλαμβάνετε το ρόλο του/της(επιλέγετε εσείς πώς θα είναι ο χαρακτήρας σας) και θα κάνετε το γύρο του Γαλαξία για να βρείτε τους καλύτερους, που θα σας βοηθήσουν σε μια αποστολή αυτοκτονίας κατά των Collectors, που απειλούν κάθε ίχνος ζωής στο σύμπαν.Το παιχνίδι είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στο PC σας το Origin της EA και έπειτα να προσθέσετε το παιχνίδι στη συλλογή σας. Αφού το προσθέσετε, είναι δικό σας για πάντα. Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο στο "On the House" για περιορισμένο χρόνο, οπότε προλάβετε! Μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ για να το βρείτε.