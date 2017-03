Έφτασε η ώρα του Xbox Arena Festival powered by Public!

Το Xbox Arena Festival powered by Public έρχεται σε 48 ώρες και υπόσχεται ένα αξέχαστο weekend γεμάτο δράση και διασκέδαση στο Gazi Music Hall στις 18 & 19 Μαρτίου, από τις 12:00 έως τις 21:00.H Microsoft Ελλάς θα υποδεχθεί gamers απ’ όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία, μπροστά σε 100 κονσόλες Xbox One S, 20 gaming PCs και 120 Samsung Curved Gaming Monitors!Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιο από τα τουρνουά του Xbox Arena Festival powered by Public, στο www.xboxarena.gr και να διεκδικήσετε μοναδικά έπαθλα και μία θέση στο stage στην τελετή βράβευσης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19:00 από την Ελεονώρα Μελέτη!Οι 1.200 gamers θα μονομαχήσουν στα τουρνουά:• FIFA 17• NBA 2K17• Gears of War 4• Call of Duty: Infinite Warfare• Halo 5: Guardians• Halo Wars 2• OverwatchΗ διασκέδαση και τα activities είναι εγγυημένα και για όσους δεν κρατούν χειριστήριο ή πληκτρολόγιο, αφού θα υπάρχουν αμέτρητα side events και διαγωνισμοί cosplay γεμάτοι φαντασία, με τα φτερά του RedBull.Η Vans, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα action sports, σας δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας στο skate και το hip hop και να δείξετε τη δημιουργικότητά σας και το "Off The Wall” πνεύμα σας.Κατά τη διάρκεια του Xbox Arena Festival, θα γίνουν παρουσιάσεις νέων προϊόντων, happenings με γνωστούς Minecraft YouTubers, time trial «κούρσες» Forza Horizon, δυνατές αναμετρήσεις κορυφαίων παικτών σε μοναδικά show matches και πολλές ακόμα εκπλήξεις.Αν θέλετε κι εσείς να εξασφαλίσετε μια θέση είτε ως επισκέπτης είτε ως συμμετέχοντας στα τουρνουά, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο www.xboxarena.grκαι ετοιμαστείτε για ένα Σαββατοκύριακο με ατελείωτο gaming!