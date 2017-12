Πλήρως εξελληνισμένο το God of War και άλλοι τίτλοι PlayStation 4 μέσα στο 2018

H Sony PlayStation Greece διοργάνωσε σήμερα ένα event για δημοσιογράφους και πρόσωπα που σχετίζονται με τον χώρο για να ενημερώσει σχετικά με τον... εξελληνισμό του PlayStation 4 και των παιχνιδιών του.Με το μότο #4theGreekPlayers, η Sony Hellas μας υπενθύμισε το ελληνικό μενού για πρώτη φορά επίσημα στο PlayStation 4, που ήρθε πριν μερικές εβδομάδες με update στην κονσόλα, ενώ παράλληλα μας ενημέρωσαν για τους επερχόμενους τίτλους που θα υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα, τόσο με υπότιτλους, όσο και με μεταγλωττίσεις.Φυσικά, ο τίτλος που έλαβε τα φώτα της δημοσιότητας είναι το πολυαναμενόμενο God of War, το οποίο θα έχει ελληνικά μενού, υπότιτλους και μεταγλώττιση. Να υπενθυμίσουμε ότι και το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς για το PlayStation 3, God of War Ascension είχε όλα τα μενού του μεταφρασμένα στα Ελληνικά, ελληνικούς υπότιτλους, αλλά και ελληνική μεταγλώττιση. Το God of War αναμένεται αρχές του 2018 επίσημα, ενώ ήδη έχουν κυκλοφορήσει φήμες που θέλουν το παιχνίδι να κυκλοφορεί στις 22 Μαρτίου, έπειτα από πρόωρη αποκάλυψη μέσω του αμερικάνικου (και όχι μόνο) PS Store. Πιθανότατα να μάθουμε επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας σε λίγες ημέρες στην έκθεση PlayStation Experience.Εκτός από το God of War όμως, η Sony Hellas ανακοίνωσε και τίτλους που θα υποστηρίζουν την υπηρεσία PlayLink, οι οποίοι αναμένεται να κυκλοφορήσουν εντός του 2018 και αυτοί πλήρως εξελληνισμένοι! Δεν αναφέρθηκαν ακόμα συγκεκριμένοι τίτλοι επίσημα, αλλά θα ενημερώσουμε όταν έχουμε νεότερα.Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι ήδη κυκλοφορούν αρκετοί τίτλοι με ελληνικούς υπότιτλους και ελληνικά μενού στο PlayStation 4, όπως τα Gran Turismo Sport, Uncharted: Αναζητώντας τον Χαμένο Θησαυρό, Uncharted 4: Το Τέλος ενός Κλέφτη, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Beyond: Two Souls και The Last of Us Remastered, ανάμεσα σε άλλους.