Nokia: Μετά τις «selfies» έρχονται οι «bothies»

Η αναγεννημένη Nokia παρουσίασε ένα νέο «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, με το οποίο προσδοκά να αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις τον ανταγωνισμό από γίγαντες όπως η Apple και η Samsung και να αναβιώσει έτσι ένα μέρος από την παλιά αίγλη της.Το χαρακτηριστικότερο διακριτικό γνώρισμα του νέου Nokia 8 είναι ότι επιτρέπει στο χρήστη να τραβά ταυτόχρονα βίντεο με τις δύο κάμερες Carl Zeiss 13 μεγαπίξελ, την μπροστινή και την οπίσθια. Ο χρήστης μπορεί να στέλνει τις εικόνες δίπλα-δίπλα στην ίδια οθόνη στο YouTube, στο Facebook και σε όποια άλλη υπηρεσία εκπομπής ζωντανού βίντεο (live-streaming). Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να δείχνει στους φίλους και στους συγγενείς του ταυτόχρονα τον εαυτό του και αυτό που ο ίδιος βλέπει εκείνη τη στιγμή. Η Nokia ονομάζει αυτές τις εικόνες «bothies» (από την αγγλική λέξη both που σημαίνει «και τα δύο») και τις θεωρεί την μετεξέλιξη των «selfies».Το Nokia 8, σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Reuters, έχει πάχος 7,9 χιλιοστών, περίβλημα αλουμινίου, οθόνη υψηλής ανάλυσης 5,3 ιντσών, τεχνολογία χωρικού ήχου 360 μοιρών (spatial audio) και θα κοστίζει περίπου 600 ευρώ. Θα «τρέχει» το λειτουργικό σύστημα Android και θα κυκλοφορήσει στην αγορά στις αρχές Σεπτεμβρίου.Όμως τον ίδιο μήνα θα κάνει επίσης την εμφάνισή του το πολυαναμενόμενο νέο iPhone, ενώ νωρίτερα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται και το νέο Galaxy Note 8 (μετά την καταστροφική περυσινή κυκλοφορία του Note 7 που έπιανε φωτιά λόγω ελαττωματικών μπαταριών, με συνέπεια να ανακληθεί από τη Samsung). Ενώ και οι άλλες εταιρείες (HTC, Huawei, LG, Sony κ.ά.) ετοιμάζουν δικά τους νέα μοντέλα.Τα Nokia αναπτύσσονται πλέον από τη φινλανδική νεοσύστατη εταιρεία HMD Global, που δημιουργήθηκε πέρυσι και επιδιώκει την αναγέννηση του brand name «Nokia». Η HMD αγόρασε το 2016 τη μονάδα κινητών τηλεφώνων Nokia, που είχε δημιουργηθεί το 2014, όταν η αμερικανική εταιρεία Microsoft είχε εξαγοράσει τον προβληματικό πλέον φινλανδικό κολοσσό, ο οποίος είχε κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά τηλεφώνων για πάνω από μια δεκαετία. Όταν η Nokia πούλησε τα κινητά της στη Microsoft, διατηρήθηκε ως εταιρία παραγωγής εξοπλισμού για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.Σήμερα οι νέες συσκευές Nokia κατασκευάζονται υπεργολαβικά από την κινεζική Foxconn για λογαριασμό της HMD. Μέχρι τώρα η τελευταία, που ανήκει στην επενδυτική εταιρεία Smart Connect LP με επικεφαλής έναν πρώην αντιπρόεδρο της Nokia, έχει κυκλοφορήσει τέσσερα «έξυπνα» κινητά και πέντε άλλα τηλέφωνα, αρχής γενομένης προ εξαμήνου από την αναβίωση του κλασικού Nokia 3310.Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την πορεία των πωλήσεών τους διεθνώς. Η HMD πληρώνει στη Nokia δικαιώματα (royalties) για την εμπορική ονομασία (brand name) και τις τεχνολογικές πατέντες.Το ερώτημα, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι κατά πόσο η νέα συσκευή θα «κάνει τη διαφορά» στους καταναλωτές - και πόση νοσταλγία θα έχουν αυτοί ακόμη για την Nokia. Η Nokia είχε ιδρυθεί το 1865 ως βιομηχανία χαρτοπολτού κοντά στην πόλη Τάμπερε και στη μετέπειτα επιχειρηματική διαδρομή της έφτιαξε από χαρτιά τουαλέτας ως ελαστικά αυτοκινήτων. Στη δεκαετία του 1980 μετατράπηκε σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών και το 1985 δημιούργησε το πρώτο της κινητό τηλέφωνο, το Mobira Talkman.To 1998 ξεπέρασε την αμερικανική Motorola και έγινε το No 1 παγκοσμίως στην αγορά κινητών, φθάνοντας να απασχολεί 55.000 εργαζόμενους το 2000, έτος που κατασκεύασε το μοντέλο Nokia 3310, ενώ το 2003 κυκλοφόρησε το Nokia 1100, το τηλέφωνο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Στο μεταξύ, το 1996, είχε κυκλοφορήσει το Nokia 9000 Communicator, το πρώτο smartphone στο κόσμο.Όταν όμως η Apple παρουσίασε το πρώτο iPhone το 2007, άρχισε η πτώση της Nokia, με κατάληξη να εξαγορασθεί από την Microsoft το 2013 και το 2014 το σήμα Nokia έπαψε να υπάρχει. Ώσπου το 2016 αγοράσθηκε και πάλι από πρώην στελέχη της, που θέλουν να την «αναστήσουν».